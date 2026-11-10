Служу українському народу, – Тарас Тополя показав особливу відзнаку від Зеленського

Серед присутніх був і фронтмен гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя. У фейсбуці співак опублікував фото посвідчення, яке підтверджує надання йому почесного звання "Заслужений артист України".

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На світлині співак постав у діловому костюмі та показав документ. Допис він лаконічно підписав словами: "Служу українському народу".

Тарасу Тополі присвоєно почесне звання "Заслужений артист України" / Фото з фейсбуку артиста

Нагадаємо, що звання "Заслужений артист України" Тарасові Тополі присвоїли до 35-ї річниці незалежності України. Тоді таку саму відзнаку отримали співачки Ната Жижченко (ONUKA) та Злата Огнєвіч.

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Під час зустрічі 9 листопада президент також відзначив інших представників української культури. Серед них – учасники гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич та Олена Цибульська, керівниця команди Ukraine WOW Ярослава Гресь і актор Дмитро Лінартович.

А ще серед нагороджених була співачка, телеведуча та волонтерка Дарія Астаф'єва. Вона отримала орден княгині Ольги.