На фоне развода с женой: Тарас Тополя рассказал, как проводит свободное время с детьми
- Тарас Тополя проводит свободное время с детьми, читая книги, гуляя, катаясь на велосипедах и занимаясь активными видами спорта.
- Тарас и Елена Тополя объявили о своем разводе, но заверили, что будут в равной степени участвовать в воспитании детей.
Фронтмен группы АНТИТИЛА Тарас Тополя, как и многие другие украинцы, совмещает карьеру с воспитанием детей. Певец рассказал, как проводит свободное время с малышами.
Тарас Тополя с начала полномасштабной войны изменил свою деятельность, однако все еще пытается найти время на родных и воспитание детей. Об этом он рассказал за кулисами съемок шоу "еПитання" для 24 Канала.
Тарас Тополя поделился, что вместе с детьми иногда читает, ходит на прогулки, в развлекательные центры. Когда хорошая погода – проводит время активно.
Это и катание на велосипедах, самокатах, зимой катание на лыжах и сноубордах. Детей нужно развивать всесторонне. Иногда нужно помочь выполнить домашнее задание по школе или гитаре, поучить английский язык. Иногда чем-то отвлечь от гаджетов, в которых они любят сидеть,
– поделился певец.
Тарас Тополя с сыном / Фото из инстаграма Тараса Тополи
Уже через несколько дней в Украине будут отмечать День святого Николая. Поэтому не могли не спросить Тараса об этом празднике и традициях.
"Дети письма Николаю не пишут. Просто получают какие-то приятные подарки под подушку", – признался лидер группы АНТИТИЛА.
Тарас Тополя с дочерью / Фото из инстаграма Тараса Тополи
Тарас и Елена Тополя разводятся
- 1 декабря Тарас и Елена Тополя шокировали украинский шоубиз и своих фанов заявлением. Они сообщили, что разводятся, ставят точку в отношениях и будут двигаться отдельными путями.
- Как отметила пара в заявлении, они одинаково будут нести ответственность за детей. Артисты будут работать над тем, чтобы дети получали максимальное внимание, поддержку и любовь.
- Все имущественные вопросы и вопросы финансового содержания детей были урегулированы Тополями заблаговременно. Тарас подчеркнул, что они поступили справедливо по отношению друг к другу.