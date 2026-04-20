Киевский стрелок убил музыканта украинской группы "Второе Солнце" Игоря Савченко
- 18 апреля в Киеве произошел теракт, в результате которого погиб музыкант Игорь Савченко из группы "Второе Солнце".
- У него остались жена и дочь.
18 апреля в Киеве произошел страшный теракт, в результате которого погибли 6 человек. Среди них – музыкант украинской группы "Второе Солнце" Игорь Савченко.
Трагическое известие сообщила вокалистка группы Марина Юревич в Facebook.
Что известно о гибели Игоря Савченко?
Вчера во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Второе Солнце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина,
– написала Юревич.
По словам женщины, вместе с Савченко она играла во "Втором Солнце" с 2010 года.
Юревич отметила, что Игорь Савченко был настоящим другом и настоящим рокером, который никогда не сдавался и всегда был рядом, когда весь мир был против.
Вокалиста добавила, что у погибшего музыканта остались жена Татьяна и дочь Аня.
Справка: Группа "Второе Солнце" сформировалась в 2009 году и исполняла музыку в стиле фолк-рока и инди.
Теракт в Голосеевском районе Киева 18 апреля: что известно
18 апреля после 16:00 мужчина расстреливал прохожих на улице Демеевской. Затем он зашел в магазин "Велмарт", где забаррикадировался, захватив заложников.
Полиция уговаривала террориста сдаться в течение 40 минут. Однако тот не выдвигал никаких требований.
После того, как нападавший убил одного из заложников, спецназовцы осуществили штурм магазина. Стрелок был ликвидирован.
Позже выяснилось, что нападавший – Дмитрий Васильевич Васильченков 1968 года рождения. Мужчина родился в Москве, с 1992 года служил в автомобильных войсках в Украине. После 2005 года вышел на пенсию. Некоторое время он жил в России, а затем проживал в Бахмуте и Киеве.
В соцсетях Васильченков высказывал антиукраинские и антисемитские взгляды. Кроме того, военный пенсионер поддерживал российских боевиков в Донецкой области.
Следователи узнали, что перед тем, как выйти на улицу убивать людей, Васильченков поссорился с соседом, которого ранил из травматического пистолета. После этого мужчина вернулся в квартиру, взял автомат и поджег помещение.
В результате теракта погибли шесть человек, еще десятки пострадали. Среди раненых – 12-летний мальчик. Его отца и тетю убил террорист, а мать находится в тяжелом состоянии.