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Show24 Мировые знаменитости Перед выступлением на Atlas Festival: участники группы The Rasmus посетили Охматдет
19 июля, 11:22
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Перед выступлением на Atlas Festival: участники группы The Rasmus посетили Охматдет

Мария Примыч
Основні тези
  • Финская рок-группа The Rasmus приехала в Киев для выступления на Atlas Festival и посетила больницу Охматдет.
  • Музыканты поддержали инициативу фестиваля и детского благотворительного фонда "Добрые донаты".

Легендарная финская рок-группа The Rasmus прибыла в Киев и уже сегодня, 19 июля, выступит на Atlas Festival. Накануне своего концерта музыканты посетили больницу Охматдет.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Atlas Festival. Команда фестиваля опубликовала фотографии, как участники группы The Rasmus побывали в Охматдете.

Кстати Рады быть здесь, – культовая группа The Rasmus прибыла в Киев

18 июля финская рок-группа The Rasmus приехала в Киев и посетила больницу Охматдет. Музыканты пришли в гости к детям, "чтобы поддержать их и подарить немного тепла и веры", как отмечается на странице Atlas Festival.

Участники коллектива присоединились к инициативе детского благотворительного фонда "Добрые донаты", который вместе с Atlas Festival собирает деньги для украинских детских больниц уже второй год подряд.

В этом году цель сбора – закупить критически важное оборудование для Охматдета, чтобы спасти жизни детей. Команда Atlas Festival поблагодарила главу фонда Таню Сохар "за вдохновение, заботу и ежедневный труд".

The Rasmus посетили Охматдет / Фото из инстаграма Atlas Festival

 

 

Что известно об Atlas Festival 2025?

  • Atlas Festival 2025 проходит в Киеве на территории ТРЦ Blockbuster Mall с 18 по 20 июля.

  • В этом году, кроме украинских артистов, выступит финская группа The Rasmus. Лидер Лаури Юльонен сказал на Евровидении-2022: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". Поэтому уже через несколько часов на сцене фестиваля прозвучат любимые песни коллектива.

  • Заметим, что в первый день Atlas Festival в Киеве дважды звучала воздушная тревога. Первый раз она прервала выступление группы Бумбокс, однако музыканты вернулись на сцену после отбоя.