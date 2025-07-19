Перед выступлением на Atlas Festival: участники группы The Rasmus посетили Охматдет

Легендарная финская рок-группа The Rasmus прибыла в Киев и уже сегодня, 19 июля, выступит на Atlas Festival. Накануне своего концерта музыканты посетили больницу Охматдет.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Atlas Festival. Команда фестиваля опубликовала фотографии, как участники группы The Rasmus побывали в Охматдете.

Кстати Рады быть здесь, – культовая группа The Rasmus прибыла в Киев

18 июля финская рок-группа The Rasmus приехала в Киев и посетила больницу Охматдет. Музыканты пришли в гости к детям, "чтобы поддержать их и подарить немного тепла и веры", как отмечается на странице Atlas Festival.

Участники коллектива присоединились к инициативе детского благотворительного фонда "Добрые донаты", который вместе с Atlas Festival собирает деньги для украинских детских больниц уже второй год подряд.

В этом году цель сбора – закупить критически важное оборудование для Охматдета, чтобы спасти жизни детей. Команда Atlas Festival поблагодарила главу фонда Таню Сохар "за вдохновение, заботу и ежедневный труд".

The Rasmus посетили Охматдет / Фото из инстаграма Atlas Festival

Что известно об Atlas Festival 2025?