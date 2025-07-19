Перед выступлением на Atlas Festival: участники группы The Rasmus посетили Охматдет
- Финская рок-группа The Rasmus приехала в Киев для выступления на Atlas Festival и посетила больницу Охматдет.
- Музыканты поддержали инициативу фестиваля и детского благотворительного фонда "Добрые донаты".
Легендарная финская рок-группа The Rasmus прибыла в Киев и уже сегодня, 19 июля, выступит на Atlas Festival. Накануне своего концерта музыканты посетили больницу Охматдет.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Atlas Festival. Команда фестиваля опубликовала фотографии, как участники группы The Rasmus побывали в Охматдете.
Кстати Рады быть здесь, – культовая группа The Rasmus прибыла в Киев
18 июля финская рок-группа The Rasmus приехала в Киев и посетила больницу Охматдет. Музыканты пришли в гости к детям, "чтобы поддержать их и подарить немного тепла и веры", как отмечается на странице Atlas Festival.
Участники коллектива присоединились к инициативе детского благотворительного фонда "Добрые донаты", который вместе с Atlas Festival собирает деньги для украинских детских больниц уже второй год подряд.
В этом году цель сбора – закупить критически важное оборудование для Охматдета, чтобы спасти жизни детей. Команда Atlas Festival поблагодарила главу фонда Таню Сохар "за вдохновение, заботу и ежедневный труд".
The Rasmus посетили Охматдет / Фото из инстаграма Atlas Festival
Что известно об Atlas Festival 2025?
Atlas Festival 2025 проходит в Киеве на территории ТРЦ Blockbuster Mall с 18 по 20 июля.
В этом году, кроме украинских артистов, выступит финская группа The Rasmus. Лидер Лаури Юльонен сказал на Евровидении-2022: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". Поэтому уже через несколько часов на сцене фестиваля прозвучат любимые песни коллектива.
Заметим, что в первый день Atlas Festival в Киеве дважды звучала воздушная тревога. Первый раз она прервала выступление группы Бумбокс, однако музыканты вернулись на сцену после отбоя.