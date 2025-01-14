The Weeknd отменяет концерт и релиз альбома из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Всемирно известный музыкант The Weeknd отложил свое выступление на стадионе Rose Bowl и релиз нового альбома из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес.

Он заявил, что сейчас приоритетом является помощь пострадавшим общинам. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

Не пропустите На новой локации: где снимают новый сезон "МастерШеф" после обстрела павильона

Как известно, масштабные пожары в округе Лос-Анджелес заставляют местных жителей покидать свои дома, которые сгорают дотла из-за стихии. Сам стадион Rose Bowl в Пасадене сейчас функционирует как центр координации борьбы с пожарами.

Из уважения и заботы о жителях округа Лос-Анджелес я отменяю концерт в Rose Bowl 25 января и переношу релиз альбома Hurry Up Tomorrow на 31 января. Мое внимание сосредоточено на поддержке восстановления этих сообществ и помощи их невероятным людям в процессе реконструкции,

– написал The Weeknd.

Заметим, стихия не обошла и имения знаменитостей – огонь уничтожил дома Энтони Хопкинса, Пэрис Хилтон и других звезд.

К помощи пострадавшим присоединились принц Гарри и Меган Маркл, которые 10 января посетили Всемирную центральную кухню в Пасадене. Супруги помогали раздавать еду и необходимые вещи людям, которые пострадали в результате пожара Итон, а также общались с пострадавшими семьями и пожилыми людьми.