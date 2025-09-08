Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.

Соответствующая информация появилась на сервисе МВД в категории "Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", передает Show 24.

Не пропустите СБУ объявила в розыск путиниста Григория Лепса

Дата исчезновения – 1 июля 2025 года. Тимати обвиняют по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). СБУ объявила в розыск Тимати / Скриншот с портала МВД

Тимати поддерживает войну России против Украины