Служба безпеки України оголосила в розшук російського репера Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі.

Відповідна інформація з'явилась на сервісі МВС в категорії "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування", передає Show 24.

Дата зникнення – 1 липня 2025 року. Тіматі звинувачують за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). СБУ оголосила в розшук Тіматі / Скриншот з порталу МВС

Тіматі підтримує війну Росії проти України