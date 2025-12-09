После слухов о расставании: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились вместе на красной дорожке

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились вместе на красной дорожке. В понедельник, 8 декабря, пара посетила премьеру фильма "Марти Великолепный" в Лос-Анджелесе, в котором сыграл актер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People. Знаменитости выбрали для мероприятия Couple-look.

Тимоти Шаламе надел ярко-оранжевый кожаный костюм, шелковую рубашку и сапоги в тон. Свой образ актер дополнил черным кожаным чехлом для пинг-понга Chrome Hearts.

Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в длинном оранжевом платье с глубоким вырезом, украшенном крестиком. На шею предпринимательница надела колье, также она обула туфли на каблуках. Знаменитость распустила свои длинные черные волосы, сделала нюдовый макияж и оранжевый маникюр.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на премьере фильма / Фото Getty Images

Хотя Шаламе и Дженнер встречаются с весны 2023 года, предпринимательница лишь второй раз сопровождала бойфренда на красной дорожке. Они дебютировали на дорожке в мае этого года в Риме на 70-й церемонии вручения премии David Di Donatello. Актер получил награду David for Cinematic Excellence.

В то же время Кайли была рядом с любимым на церемониях вручения премий "Золотой глобус", BAFTA и Оскар. На каждой из них Тимоти был номинирован за роль в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец".

Ходили слухи, что Шаламе и Дженнер разошлись