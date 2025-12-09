После слухов о расставании: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились вместе на красной дорожке
- Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились вместе на красной дорожке во время премьеры фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" в Лос-Анджелесе.
- Пара встречается с весны 2023 года и уже второй раз появилась вместе на красной дорожке, впервые это произошло на церемонии вручения премии David Di Donatello в Риме.
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились вместе на красной дорожке. В понедельник, 8 декабря, пара посетила премьеру фильма "Марти Великолепный" в Лос-Анджелесе, в котором сыграл актер.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People. Знаменитости выбрали для мероприятия Couple-look.
Смотрите также Мелания Трамп в элегантном образе зажгла национальную рождественскую елку
Тимоти Шаламе надел ярко-оранжевый кожаный костюм, шелковую рубашку и сапоги в тон. Свой образ актер дополнил черным кожаным чехлом для пинг-понга Chrome Hearts.
Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в длинном оранжевом платье с глубоким вырезом, украшенном крестиком. На шею предпринимательница надела колье, также она обула туфли на каблуках. Знаменитость распустила свои длинные черные волосы, сделала нюдовый макияж и оранжевый маникюр.
Хотя Шаламе и Дженнер встречаются с весны 2023 года, предпринимательница лишь второй раз сопровождала бойфренда на красной дорожке. Они дебютировали на дорожке в мае этого года в Риме на 70-й церемонии вручения премии David Di Donatello. Актер получил награду David for Cinematic Excellence.
В то же время Кайли была рядом с любимым на церемониях вручения премий "Золотой глобус", BAFTA и Оскар. На каждой из них Тимоти был номинирован за роль в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец".
Ходили слухи, что Шаламе и Дженнер разошлись
В середине ноября издание Daily Mail сообщило, что Тимоти Шаламе разошелся с Кайли Дженнер. Актера, в частности, не заметили на праздновании дня рождения матери девушки.
Инсайдер заявил, что Шаламе "бросил" избранницу. "Такое уже случалось раньше, но она уговорила его снова быть вместе. Она от него без ума, поэтому это вполне может произойти снова", – сказал он.
Слухи о расставании подогрело и то, что в недавнем интервью Vogue Тимоти не захотел говорить об отношениях с Кайли. Однако, похоже, у влюбленных все хорошо.