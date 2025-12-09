Після чуток про розставання: Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер з'явились разом на червоній доріжці
- Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер з'явились разом на червоній доріжці під час прем'єри фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" у Лос-Анджелесі.
- Пара зустрічається з весни 2023 року і вже вдруге з'явилася разом на червоній доріжці, вперше це сталося на церемонії вручення премії David Di Donatello в Римі.
Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер з'явились разом на червоній доріжці. У понеділок, 8 грудня, пара відвідала прем'єру фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" у Лос-Анджелесі, в якому зіграв актор.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People. Знаменитості обрали для заходу Couple-look.
Дивіться також Меланія Трамп в елегантному образі запалила національну різдвяну ялинку
Тімоті Шаламе одягнув яскраво-помаранчевий шкіряний костюм, шовкову сорочку та чоботи у тон. Свій образ актор доповнив чорним шкіряним чохлом для пінг-понгу Chrome Hearts.
Кайлі Дженнер вийшла на червону доріжку в довгій помаранчевій сукні з глибоким вирізом, оздобленій хрестиком. На шию підприємиця одягла кольє, також вона взула туфлі на підборах. Знаменитість розпустила своє довге чорне волосся, зробила нюдовий макіяж і помаранчевий манікюр.
Хоча Шаламе і Дженнер зустрічаються з весни 2023 року, підприємиця лише другий час супроводжувала бойфренда на червоній доріжці. Вони дебютували на хіднику у травні цього року в Римі на 70-й церемонії вручення премії David Di Donatello. Актор отримав нагороду David for Cinematic Excellence.
Водночас Кайлі була поруч з коханим на церемоніях вручення премій "Золотий глобус", BAFTA та Оскар. На кожній з них Тімоті був номінований за роль у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець".
Ходили чутки, що Шаламе і Дженнер розійшлися
В середині листопада видання Daily Mail повідомило, що Тімоті Шаламе розійшовся з Кайлі Дженнер. Актора, зокрема, не помітили на святкуванні дня народження матері дівчини.
Інсайдер заявив, що Шаламе "кинув" обраницю. "Таке вже траплялось раніше, але вона вмовила його знову бути разом. Вона від нього шаленіє, тож це цілком може статися знову", – сказав він.
Чутки про розставання підігріло й те, що в нещодавньому інтерв'ю Vogue Тімоті не захотів говорити про стосунки з Кайлі. Однак, схоже, у закоханих усе добре.