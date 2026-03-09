Что известно о личной жизни Тимура Мирошниченко, который отмечает юбилей

9 марта день рождения празднует ведущий, неизменный комментатор песенного конкурса Евровидение и многодетный отец Тимур Мирошниченко. Мужчине исполнилось 40 лет.

Мирошниченко уже много лет состоит в браке с адвокатом Инной Рудник (девичья фамилия), с которой воспитывает четверых детей. Что известно о личной жизни ведущего, читайте на сайте 24 Канала.

Серьезные отношения до Инны Рудник

Тимур Мирошниченко впервые сильно влюбился в 21 год. Отношения пары продлились около четырех лет. Конкретной причины, почему они с девушкой разошлись, ведущий не называет.

Почему не сложилось? На самом деле действительно не знаю, почему не сложилось. Было хорошо, потом стало нехорошо, и все закончилось,

– говорил Мирошниченко в интервью Славе Демину.

В то же время Тимур признался, что ставил работу на первое место, что могло негативно повлиять на отношения.

Я не женился до 30 лет, потому что приоритетом была работа. Когда мне исполнилось 30... Все равно меняется мировосприятие,

– отметил он.

Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграма ведущего

Знакомство с Инной, брак и дети

Тимур и Инна познакомились на корпоративе юридической компании, где работала адвокат. Это была церемония награждения лучших работников, которую Мирошниченко вел.

Ведущий рассказал, что Инна не обращала на него внимание на мероприятии. Еще до корпоратива Мирошниченко записывал интервью с Рудник. Тимуру она понравилась, поэтому он нашел женщину в фейсбуке и "подмигнул" ее (в то время в социальной сети была такая функция), однако адвокат ответила мужчине только через 2,5 года.

В феврале 2017 года Инна и Тимур начали общаться. Первое свидание пары состоялось в ресторане на Подоле, а второе – на заправке в Киеве, ведь ведущему нравилось, как там готовят азиатскую еду.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото из инстаграма ведущего

В 2017 году в Киеве проходил песенный конкурс Евровидение, ведущими которого были Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук. Влюбленные не виделись и редко переписывались. Тогда Инна решила, что их отношения не серьезные, но вскоре влюбленные таки съехались.

В конце июля Мирошниченко понял, что хочет, чтобы Рудник стала его женой. В августе мужчина купил кольцо, однако еще два месяца думал, как лучше сделать предложение любимой.

В конце концов Тимур сделал предложение Инне во время их поездки в Барселону. В январе 2018 года влюбленные поженились. В июне того же года они впервые стали родителями – женщина родила дочь Мию.

Для справки! До рождения Мии Мирошниченко пережили выкидыш.

В 2020 году у Мирошниченко родился сын Марк. Уже во время полномасштабного вторжения пара забрала из детского дома двух детей: в 2023 году Инна и Тимур усыновили мальчика Марселя, а в 2024 удочерили девочку Ангелину. Интересно, что супруги хотят пятого ребенка, но пока не готовы к пополнению в семье.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото из инстаграма ведущего

