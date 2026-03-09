Мірошниченко вже багато років перебуває у шлюбі з адвокаткою Інною Рудник (дівоче прізвище), з якою виховує чотирьох дітей. Що відомо про особисте життя ведучого, читайте на сайті 24 Каналу.

Серйозні стосунки до Інни Рудник

Тімур Мірошниченко вперше сильно закохався у 21 рік. Стосунки пари протривали близько чотирьох років. Конкретної причини, чому вони з дівчиною розійшлися, ведучий не називає.

Чому не склалося? Насправді дійсно не знаю, чому не склалося. Було добре, потім стало недобре, і все закінчилося,

– казав Мірошниченко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Водночас Тімур зізнався, що ставив роботу на перше місце, що могло негативно вплинути на стосунки.

Я не одружувався до 30 років, тому що пріоритетом була робота. Коли мені виповнилось 30… Все одно міняється світосприйняття,

– зазначив він.

Тімур Мірошниченко / Фото з інстаграму ведучого

Знайомство з Інною, шлюб та діти

Тімур та Інна познайомилися на корпоративі юридичної компанії, де працювала адвокатка. Це була церемонія нагородження найкращих працівників, яку Мірошниченко вів.

Ведучий розповів, що Інна не звертала на нього увагу на заході. Ще до корпоративу Мірошниченко записував інтерв'ю з Рудник. Тімуру вона сподобалась, тож він знайшов жінку у фейсбуці та "підморгнув" її (у той час у соціальній мережі була така функція), проте адвокатка відповіла чоловіку аж через 2,5 роки.

У лютому 2017 року Інна та Тімур почали спілкуватися. Перше побачення пари відбулось у ресторані на Подолі, а друге – на заправці у Києві, адже ведучому подобалось, як там готують азійську їжу.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото з інстаграму ведучого

У 2017 році в Києві проходив пісенний конкурс Євробачення, ведучими якого були Тімур Мірошниченко, Олександр Скічко та Володимир Остапчук. Закохані не бачилися і рідко переписувалися. Тоді Інна вирішила, що їхні стосунки не серйозні, але невдовзі закохані таки з'їхалися.

Наприкінці липня Мірошниченко зрозумів, що хоче, аби Рудник стала його дружиною. У серпні чоловік купив каблучку, однак ще два місяці думав, як краще освідчитися коханій.

Зрештою Тімур освідчився Інні під час їхньої поїздки у Барселону. У січні 2018 року закохані одружилися. У червні того ж року вони вперше стали батьками – жінка народила доньку Мію.

Для довідки! До народження Мії Мірошниченки пережили викидень.

У 2020 році в Мірошниченків народився син Марк. Уже під час повномасштабного вторгнення пара забрала з дитячого будинку двох дітей: у 2023 році Інна та Тімур усиновили хлопчика Марселя, а у 2024 удочерили дівчинку Ангеліну. Цікаво, що подружжя хоче п'яту дитину, але поки не готове до поповнення у сім'ї.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму ведучого

