Тимур Мирошниченко показал редкие фото мамы и трогательно обратился к ней
- Тимур Мирошниченко поздравил свою маму Тамару Евгеньевну с днем рождения в Instagram, поделившись ее фотографиями.
- Мама ведущего 26 лет работала инспектором по питанию в гимназии.
Сегодня, 12 февраля, день рождения празднует мама Тимура Мирошниченко Тамара Евгеньевна. Ведущий поздравил ее с праздником.
Мирошниченко обратился к маме в инстаграме. Он поделился двумя ее фотографиями.
Тоже интересно Тимур Мирошниченко рассказал, почему жена несколько раз уходила от него
На фотографиях Тамара Евгеньевна позирует в красивом синем платье на природе. Вероятно, фотографии сделаны во время отдыха. Мама Тимура Мирошниченко улыбается и выглядит очень счастливой.
С днем рождения, мама. Отныне и навсегда будь такой же счастливой,
– написал ведущий.
Интересно, что мама Мирошниченко 26 лет работала инспектором по питанию в гимназии.
Какой еще праздник недавно был в семье Мирошниченко?
Напомним, 21 января Тимур и Инна Мирошниченко отпраздновали 8 годовщину брака. Они посвятили друг другу трогательные сообщения в инстаграме, к которым прикрепили совместные фото.
"8 лет абсолютного счастья! 8 лет, как я точно знаю, что такое чистая любовь, принятие и поддержка во всем. 8 лет, как я могу быть собой без осуждения. 8 лет, как мы создаем целую вселенную любви. Спасибо за каждый день! Спасибо, что позволяешь влюбляться каждый день все больше и знать, что ты так же!", – обратилась Инна к мужу.
Напомним, что Мирошниченко воспитывают четырех детей (двух биологических и двух названных): дочерей Мию и Ангелину, сыновей Марка и Марселя.