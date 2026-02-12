Мірошниченко звернувся до мами в інстаграмі. Він поділився двома її фотографіями.

На фотографіях Тамара Євгенівна позує у красивій синій сукні на природі. Ймовірно, світлини зроблені під час відпочинку. Мама Тімура Мірошниченка усміхається і виглядає дуже щасливою.

З днем народження, мамо. Відтепер і назавжди будь такою ж щасливою,

– написав ведучий.

Тімур Мірошниченко привітав маму з днем народження / Фото з інстаграму ведучого

Мама Тімура Мірошниченка / Фото з інстаграму ведучого

Цікаво, що мама Мірошниченка 26 років працювала інспекторкою з харчування в гімназії.

