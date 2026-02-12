Мірошниченко звернувся до мами в інстаграмі. Він поділився двома її фотографіями.
Теж цікаво Тімур Мірошниченко розповів, чому дружина кілька разів йшла від нього
На фотографіях Тамара Євгенівна позує у красивій синій сукні на природі. Ймовірно, світлини зроблені під час відпочинку. Мама Тімура Мірошниченка усміхається і виглядає дуже щасливою.
З днем народження, мамо. Відтепер і назавжди будь такою ж щасливою,
– написав ведучий.
Тімур Мірошниченко привітав маму з днем народження / Фото з інстаграму ведучого
Мама Тімура Мірошниченка / Фото з інстаграму ведучого
Цікаво, що мама Мірошниченка 26 років працювала інспекторкою з харчування в гімназії.
Яке ще свято нещодавно було у родині Мірошниченка?
Нагадаємо, 21 січня Тімур та Інна Мірошниченки відсвяткували 8 річницю шлюбу. Вони присвятили одне одному зворушливі дописи в інстаграмі, до яких прикріпили спільні фото.
"8 років абсолютного щастя! 8 років, як я точно знаю, що таке чиста любов, прийняття і підтримка у всьому. 8 років, як я можу бути собою без засудження. 8 років, як ми створюємо цілий всесвіт любові. Дякую за кожен день! Дякую, що даєш змогу закохуватись щодня все більше і знати, що ти так само!", – звернулась Інна до чоловіка.
Нагадаємо, що Мірошниченки виховують чотирьох дітей (двох біологічних і двох названих): доньок Мію та Ангеліну, синів Марка та Марселя.