Мирошниченко обратился к маме в инстаграме. Он поделился двумя ее фотографиями.

На фотографиях Тамара Евгеньевна позирует в красивом синем платье на природе. Вероятно, фотографии сделаны во время отдыха. Мама Тимура Мирошниченко улыбается и выглядит очень счастливой.

С днем рождения, мама. Отныне и навсегда будь такой же счастливой,

– написал ведущий.

Тимур Мирошниченко поздравил маму с днем рождения / Фото из инстаграма ведущего

Мама Тимура Мирошниченко / Фото из инстаграма ведущего

Интересно, что мама Мирошниченко 26 лет работала инспектором по питанию в гимназии.

