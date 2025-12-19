Тимур Мирошниченко с женой потерял 100 тысяч долларов из-за недобросовестного партнера
- Тимур Мирошниченко с женой вложили 100 тысяч долларов в ресторанный бизнес, который просуществовал меньше года из-за недобропорядочности партнера.
- Инна, которая является адвокатом, не смогла решить эту проблему в суде, но Тимур считает это ценным опытом.
Тимур Мирошниченко рассказал, как вместе с женой Инной пытался заняться ресторанным бизнесом. Супруги вложили в это дело немалые средства, однако в конце концов оно прогорело.
Подробностями Мирошниченко поделился в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.
Тимур Мирошниченко вспомнил, что где-то в 2020-2021 году они с Инной вложили 100 тысяч долларов в ресторанное дело, но оно просуществовало меньше года. Ведущий объяснил, что на это повлияло много факторов.
Первое – это недобропорядочность партнера, который реализовывал это все дело. Финансово это, пожалуй, самая большая (потеря – 24 Канал),
– отметил он.
Мирошниченко признался, что тогда было неприятно, что они с женой вложили много денег в бизнес, который не удалось сохранить, однако добавил, что эта ситуация стала для них опытом, хоть и ценным.
Тимур поделился, что некоторое время они вели переговоры, чтобы решить ситуацию. Кроме того, ведущий отметил, что Инна, которая является адвокатом, не могла решить этот вопрос в суде.
Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн
Кто такой Тимур Мирошниченко?
Тимур Мирошниченко – один из самых популярных украинских ведущих. В частности, он уже много лет ведет Национальный отбор на Евровидение.
В 2017 году вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком был ведущим самого песенного конкурса, который после победы Джамалы проходил в Киеве.
В 2018 году женился на адвокатке Инне Рудник. Они воспитывают четверых детей: дочерей Мию и Ангелину, сыновей Марка и Марселя.
Ангелину и Марселя супруги забрали из детского дома во время полномасштабного вторжения.