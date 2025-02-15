Певица Тина Кароль рассекретила, с кем из известных мужчин пошла бы на свидание. Артистке называли представителей украинского шоубизнеса, а она отвечала, есть ли у них шанс пригласили ее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наше радио". Специальный выпуск шоу "Кто в топе" с Кароль записали ко Дню влюбленных.

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Я называю тебе известных мужчин, а ты говоришь, есть ли у них шансы пригласить тебя на свидание, или нет,

– обратился к Тине Кароль ведущий Андрей Черновол.

Тина Кароль немного застеснялась, когда ведущий спросил, пошла ли бы она на свидание с актером Тарасом Цимбалюком. Однако Чорновол заметил – по глазам видно, что хотела бы.

Интересно, что с молдавским музыкантом Даном Баланом, с которым ей долгое время приписывали роман, певица не пошла бы на свидание. Также шансов нет у певца Parfeniuk.

С кем Тина Кароль пошла бы на свидание

Кстати, Андрей Чорновол спросил у Кароль, пошла ли бы она на свидание с участниками группы Ziferblat, которые в этом году победили на Национальном отборе на Евровидение, где артистка была музыкальным продюсером. Однако певица только сказала, что с ними может обсудить творческие вопросы.

У участников группы MOLODI, Вани и Кирилла, военнослужащего и телеведущего Даниэла Салема, актера Евгения Яновича также нет шансов пригласить Тину Кароль на свидание.

Ты сказал, что мы проводим 14 февраля вместе, что свидание, ты поблагодарил меня. Такой вежливый, красивый парень, одел очки, хорошо пахнешь, все такое. Ты мне каких-то мужчин предлагаешь, ты нормальный вообще?,

– обратилась к ведущему Кароль.

Так, Тина согласилась пойти на свидание с Андреем Черноволом.