Тину Кароль захейтили после поездки в Славянск: певица жестко поставила критиков на место

На днях Тина Кароль и Сергей Жадан посетили город Славянск, что в Донецкой области. Они поделились подробностями поездки в соцсетях.

В частности, показали фото и видео с военными. На фоне этого певицу раскритиковали в сети. Она уже отреагировала на хейт. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль.

В Threads блогер Богдан Беспалов опубликовал пост, где заявил, якобы в сети разгорелся скандал с участием Тины Кароль.

Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиян, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой видео под свою песню "Шиншила". Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста,

– написал Беспалов.

После этого Тина Кароль опубликовала инстаграм-сторис, где эмоционально прокомментировала слова блогера.

Это твое больное воображение и медиакиллерство. Ты бродяга соцсетей. Хейтер,

– возмутилась артистка.

Она отметила, что на самом деле жители Славянска были в восторге от визита – им приятно, что к ним приезжают, интересуются ими и любят.

Нам все равно на твое (Беспалова – 24 Канал) мнение, потому что мы делаем достойно свое дело и оно отнюдь не о том, чем ты питаешься,

– добавила Тина Кароль.

Что известно о поездке Тины Кароль в Славянск?