Кароль, которую критиковали за отказ ехать на фронт, встретилась с военными в Харькове

Тина Кароль посетила Харьков и область по приглашению 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Певица побывала у военнослужащих бригады и корпуса. Впервые она показала фото и видео с этой поездки в своих соцсетях, передает 24 Канал.

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В декабре 2025 года вместе с Сергеем Жаданом Тина Кароль посетила защитников на Купянском и Харьковском направлениях. Они побывали в стабилизационных пунктах и командно-наблюдательных пунктах, а также выступили для военных бригады "Хартия".

Тина Кароль по приглашению "Хартии" посетила Харьков и Харьковскую область / Фото с телеграмм-канала артистки

Также во время поездки артистка и писатель записали совместную песню "Ніч" – посвящение Харькову и людям, которые его защищают и продолжают держать город. Съемки клипа к треку состоялись в харьковском метрополитене.

Поездку Харьковщиной сопровождали камеры, поэтому впоследствии она стала основой документального фильма "Харьков. Свободные". Его Тина Кароль опубликовала на своей странице в инстаграме.

Впоследствии Тина Кароль и Сергей Жадан также отправились в Славянск в Донецкой области, где встретились с бойцами 18-й Славянской бригады НГУ, которая входит в корпус "Хартия". Во время этой поездки они посетили библиотеку Михаила Петренко – автора слов к песне "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю". В новом выпуске проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи" это произведение в современном исполнении продекламировал стендап-комик Василий Байдак.

Скандал вокруг участия Тины Кароль в поездках к военным

Ранее основатель "Культурного десанта" Коля Серга заявил, что многие артисты приобщались к выступлениям для военных, а Тина Кароль сначала согласилась, а потом якобы отказывалась от участия.

Она за день (до концерта – 24 Канала) постоянно "съезжала", отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее есть какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталям присоединится,

– сказал в 2023 году артист.

Подобные слова подтверждал и музыкант Саша Чемеров, отмечая, что певица не раз отказывалась от поездок с "Культурным десантом" к военным.

После этого часть фанов Тины Кароль раскритиковала такие заявления и опубликовала видео выступлений певицы перед украинскими защитниками.