Неожиданный дуэт: Тина Кароль и SadSvit выпустили совместную песню с "вайбом Скрябина"

В День святого Валентина Тина Кароль и SadSvit порадовали поклонников неожиданным дуэтом. Исполнители презентовали постапокалиптическую песню "Мы" и клип на нее.

SadSvit – инди-поп и постпанк исполнитель, композитор и автор песен. Его альбомы Cassette, "Неоновая мечта" и "Цвет магнолии" собрали миллионы прослушиваний на Spotify, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кароль.

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SadSvit – действительно новое открытие и вдохновение украинской музыки. Хочу, чтобы его творчество запечатлелось в песенности Украины, как особое явление. Наш дуэт – как антиутопия: пока жива любовь, жива планета,

– отметила Тина Кароль.

Наиболее популярные треки SadSvit, которые вирусились в сети, – это "Кассета", "Силуэты" (фит с "Структурой счастья"), "Персонажи" и "Молодость". К слову, песни исполнителя звучат и в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Песня "Мы" – не просто музыкальная композиция, а целая симфония, напоминающая: даже если весь мир исчезнет, остается "мы". И каждый слушатель находит в этом "мы" что-то свое – что-то, что резонирует с его душой,

– поделился SadSvit.

Тина Кароль и SadSvit – "Мы": смотрите видео онлайн

Режиссером клипа на песню "Мы" стала Ната Курган. В описании отмечается, что в видеоработе была использована техника цианотипии – "сложный аналоговый процесс, позволяющий буквально прочувствовать каждый кадр".

Реакция слушателей на песню "Мы"

Интересно, что некоторым слушателям эта композиция напомнила творчество покойного Кузьмы Скрябина.