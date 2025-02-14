Неожиданный дуэт: Тина Кароль и SadSvit выпустили совместную песню с "вайбом Скрябина"
В День святого Валентина Тина Кароль и SadSvit порадовали поклонников неожиданным дуэтом. Исполнители презентовали постапокалиптическую песню "Мы" и клип на нее.
SadSvit – инди-поп и постпанк исполнитель, композитор и автор песен. Его альбомы Cassette, "Неоновая мечта" и "Цвет магнолии" собрали миллионы прослушиваний на Spotify, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кароль.
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SadSvit – действительно новое открытие и вдохновение украинской музыки. Хочу, чтобы его творчество запечатлелось в песенности Украины, как особое явление. Наш дуэт – как антиутопия: пока жива любовь, жива планета,
– отметила Тина Кароль.
Наиболее популярные треки SadSvit, которые вирусились в сети, – это "Кассета", "Силуэты" (фит с "Структурой счастья"), "Персонажи" и "Молодость". К слову, песни исполнителя звучат и в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.
Песня "Мы" – не просто музыкальная композиция, а целая симфония, напоминающая: даже если весь мир исчезнет, остается "мы". И каждый слушатель находит в этом "мы" что-то свое – что-то, что резонирует с его душой,
– поделился SadSvit.
Тина Кароль и SadSvit – "Мы": смотрите видео онлайн
Режиссером клипа на песню "Мы" стала Ната Курган. В описании отмечается, что в видеоработе была использована техника цианотипии – "сложный аналоговый процесс, позволяющий буквально прочувствовать каждый кадр".
Реакция слушателей на песню "Мы"
Интересно, что некоторым слушателям эта композиция напомнила творчество покойного Кузьмы Скрябина.
- "Стиль Скрябина. Он точно радуется с небес".
- "Этот дуэт имеет невероятную энергетику".
- "Атмосфера музыки 90-х. Кузьма. Люблю, когда Тина так поет".
- "Идеальная песня для тех, кто умеет чувствовать".
- "Напоминает вайб Скрябина, спасибо".
- "Еще одно доказательство, что украинская музыка – на высоте!"
- "Обожаю стиль SadSvit, ностальгия 90-х и светлые воспоминания. Тина – супер, как всегда".
- "Нет слов, чтобы описать, насколько это невероятно! Это был слишком удачный дуэт. Просто вау!"
- "Тина и SadSvit – идеальное сочетание голосов! Это точно хит этой весны, разрывает".