Впервые за 20 лет карьеры: Тина Кароль выпустила альбом на виниле

Состоялась премьера в дискографии Тины Кароль – певица впервые представила альбом на виниле. Это пластинка "Троянди", вторая украиноязычная в карьере артистки.

Выпуск коллекционной пластинки Тины Кароль состоялся 8 марта, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу "ТІЛЬКИТАК Records".

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Пластинку впервые представили на концерте Тины Кароль в Виннице. Впоследствии состоялась официальная премьера альбома "Троянди" на виниле. Туда вошло 11 песен – композиции, над которыми певица работала во время полномасштабного вторжения.

В частности, в треклист вошла песня "Одно сердцебиение", что была написана легендарной Diane Warren.

Для Тины Кароль этот альбом является мотивационным и душевным, ведь хотелось успокоить сердца в такое трудное время. Над песнями альбома работал большой творческий коллектив как в США, так и в Украине,

– добавляют представители лейбла.

Сейчас вышло 1000 экземпляров. Цена – 2295 гривен.

Заметим, "Троянды" – десятый студийный альбом Тины Кароль. Певица представила его в апреле 2024 года. В ее карьере это второй полностью украиноязычный альбом. Здесь собраны и патриотические, и мотивационные, и романтические песни. В пластинку также вошел хит "Стерва", созданный с SHUMEI.

Певица не прекращает удивлять дуэтами с молодыми украинскими исполнителями. Ведь 14 февраля Тина Кароль и SadSvit выпустили совместную песню "Мы". Артистка назвала SadSvit – открытием и "вдохновением украинской музыки".