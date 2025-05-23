Тина Кароль презентовала новую ироничную песню, которая еще релиза завирусилась в тиктоке

Тина Кароль презентовала новую ироничную, легкую и гротескную песню "Балконы" и клип на нее. Трек уже доступен на всех стриминговых платформах.

Клип "Балконы" появился на официальном ютуб-канале певицы, передает Show 24. Еще до премьеры песня завирусилась в тиктоке, пользователи уже сняли более 19 тысяч видео.

Кстати Попали в тренды Spotify: песни с Евровидения-2025, которые больше всего слушают украинцы

Клип снимали на территории тепличного комплекса Ascania-Flora. Это один из крупнейших производителей роз в Украине. Подрезанная роза – символ того, что каждый раз "когда любим, но мимо", мы обрезаем надежды и веру в искреннюю любовь.

На обиженных балконы падают. Эта история – о выборе: обидеться или улыбнуться,

– говорит Тина Кароль, превращая народную шутку в песню.

Тина Кароль – "Балконы": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Это так стильно! Песня уже в голове".

"Визуальное наслаждение. Невозможно отвести взгляд! Тина – настоящая муза эстетики".

"Шикарный балет, локации и композиция".

"Это не просто песня – это душа. Тина, ты снова сделала невозможное – соединила миллионы сердец одним треком!"

"Это очень сильно, мурашки во время песни не покидали! Тина, как всегда, удивляет, лучшая!"

"Это не просто песня – это исповедь. И как же точно ты умеешь говорить о том, о чем другие молчат".

"Как же мы ждали эту новинку! Это должно быть на первом месте во всех чартах! Жизненная песня, очень нравится, как сочетается лирический куплет и более танцевальный припев, звучание – вау! Уже засела в голове!"

Ранее мы писали, что Jerry Heil выпустила совместную песню с Within Temptation.