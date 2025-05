Совместный трек Jerry Heil и Within Temptation – это результат последовательного сотрудничества между артистами. Группа год назад публично поддержала Jerry Heil и alyona alyona в соцсетях – накануне Евровидения-2024, пишет Show 24.

В песне Sing Like A Siren соединились элементы симфонического рока, классического вокала и украинского фольклора. В основе трека заложена веснянка, которая завершает его на позитивной ноте надежды и возрождения. В композиции лидер группы Шарон ден Адель впервые спела на украинском языке.

По мнению Jerry Heil, песня – словно саундтрек к фильму, в котором мы живем. Для нее это манифест борьбы и несокрушимости, ведь здесь переданы чувства и бессилия, и желание к сопротивлению. Образ сирены ведет домой тех, кто потерял себя.

В этой истории есть два главных персонажа: девушка и стихийная сила – вода. Но со временем мы понимаем, что это одно целое, ведь человек и природа – едины. Шторм – это вызовы, которые мы преодолеваем на пути к безопасной гавани. И истина заключается в том, что иногда мы сами создаем этот шторм,

– поделилась Jerry Heil.

Мелодия песни начинается с игры на фортепиано, переходит в фольклорное пение и завершается веснянкой. Это символ цикличности и внутреннего возрождения.

Within Temptation поддерживают Украину

Группа неоднократно выступала против войны, они были участниками благотворительных концертов и даже приезжали в Киев.

Лидер нидерландского коллектива Шарон ден Адель стала первой зарубежной артисткой, которая выступила в Украине на фестивале Atlas United во время полномасштабного вторжения. Именно тогда она впервые встретилась с Jerry Heil.

Я была фанаткой Within Temptation с подросткового возраста и никогда бы не представила, что мы когда-то создадим песню вместе. Это невероятная честь. Мы впервые встретились на фестивале Atlas Weekend в Киеве – и я поняла, что не могу упустить шанс предложить сотрудничество. Вокальный стиль Шэрон чрезвычайно аутентичный и очень близок мне, поэтому я знала: из этого получится дикая, но органичная смесь рока, классического вокала и украинского фолка,

– рассказала украинская певица.

Интересно, что песня Sing Like A Siren она стала саундтреком к документальному фильму Within Temptation "The Invisible Force", посвященного поездке группы в Украину.