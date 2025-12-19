Тина Кароль презентовала "Шиншилу" на украинском и анонсировала выход нового альбома

Тина Кароль презентовала украиноязычную версию своего хита "Шиншила". Певица также выпустила клип.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кароль. Режиссером-постановщиком видеоработы и хореографом стал Константин Гордиенко.

Вместе с премьерой "Шиншили" Тина Кароль анонсировала выход нового альбома "Любовь. Слезы. Манифест", куда войдет на только этот трек, но и другие украиноязычные версии ее хитов, в частности "Ноченька", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Помню", "Выше облаков", а также новые песни.

За 20 лет на сцене Тина Кароль исполнила песни, ставшие продолжением ее личной истории. Будучи автором многих композиций, Тина всегда пела о том, что проживала в собственной жизни: о любви, потери, силе, стойкости и вере. Именно поэтому ее песни всегда находили отклик в сердцах миллионов людей. С ее музыкой мы влюблялись, плакали, теряли и снова обретали силы. Для многих она стала собственным саундтреком жизненной истории,

– говорится в описании к клипу "Шиншила".

Тина Кароль – "Шиншилла": смотрите клип онлайн

Альбом "Любовь. Слезы. Манифест" посвящен 20-летию карьеры певицы. Предзаказ открылся сегодня, 19 декабря, а официальный релиз состоится 20 марта 2026 года на всех стриминговых платформах.

Всего в альбом вошло 33 песни, 13 из которых ранее звучали на русском.

Альбом "Любовь. Слезы. Манифест" / Скриншот с Apple Music

Реакция сети

"Такая атмосфера и крутой вайб, улыбка появляется сама собой. Спасибо за подаренное хорошее настроение, рада, что песня ожила по-новому".

"Наконец-то можно слушать старые песни на украинском. Спасибо, Тина. Спасибо, команда. Бомба-ракета".

"Очередная песня, которая мне нравится в украинской версии намного больше".

"Офигеть, а как органично на украинском звучит то!"

Реакция на "Шиншилу" на украинском / Скриншот с ютуба

Реакция на "Шиншилу" на украинском / Скриншот с ютуба

Что известно о песне "Шиншила"?