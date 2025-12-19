Тіна Кароль презентувала "Шиншилу" українською й анонсувала вихід нового альбому
- Тіна Кароль презентувала україномовну версію хіта "Шиншила" та анонсувала вихід нового альбому "Кохання. Сльози. Маніфест".
- Альбом включатиме 33 пісні, серед яких 13 раніше звучали російською, а офіційний реліз запланований на 20 березня 2026 року.
Тіна Кароль презентувала україномовну версію свого хіта "Шиншила". Співачка також випустила кліп.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Кароль. Режисером-постановником відеороботи та хореографом став Костянтин Гордієнко.
Разом із прем'єрою "Шиншили" Тіна Кароль анонсувала вихід нового альбому "Кохання. Сльози. Маніфест", куди увійде на лише цей трек, але й інші україномовні версії її хітів, зокрема "Ніченька", "Життя продовжується", "Здатись ти завжди встигнеш", "Пам'ятаю", "Вище хмар", а також нові пісні.
За 20 років на сцені Тіна Кароль виконала пісні, що стали продовженням її особистої історії. Будучи авторкою багатьох композицій, Тіна завжди співала про те, що проживала у власному житті: про любов, втрати, силу, стійкість і віру. Саме тому її пісні завжди знаходили відгук у серцях мільйонів людей. З її музикою ми закохувалися, плакали, втрачали й знову знаходили сили. Для багатьох вона стала власним саундтреком життєвої історії,
– йдеться в описі до кліпу "Шиншила".
Тіна Кароль – "Шиншила": дивіться кліп онлайн
Альбом "Кохання. Сльози. Маніфест" присвячений 20-річчю кар'єри співачки. Передзамовлення відкрилось сьогодні, 19 грудня, а офіційний реліз відбудеться 20 березня 2026 року на всіх стрімінгових платформах.
Загалом до альбому увійшло 33 пісні, 13 з яких раніше звучали російською.
Реакція мережі
- "Така атмосфера й крутий вайб, усмішка з’являється сама собою. Дякую за подарований гарний настрій, рада, що пісня ожила по-новому".
- "Нарешті можна слухати старі пісні українською. Дякуємо, Тіно. Дякуємо, команда. Бомба-ракета".
- "Чергова пісня, яка мені подобається в українській версії набагато більше".
- "Офігіти, а як органічно українською звучить то!"
Що відомо про пісню "Шиншила"?
Нагадаємо, що оригінальна версія "Шиншили" вийшла 28 січня 2010 року. Пісня увійшла у четвертий студійний альбом Тіни Кароль "9 жизней", прем'єра якого відбулась у грудні того ж року.
Авторами композиції стали Т. Міронова та К.Веретенніков, а кліп зрежисирував Сергій Солодкий. Відео знімали у Києві та лише 10 годин, проте працювали над ним уночі.
"Річ у тому, що було прийнято рішення відмовитися від теми хутра, але все-таки назва пісні має на увазі під собою присутність в кадрі шиншил. Як виявилося, ці звірятка вдень сплять і проявляють активність тільки вночі. Оскільки шиншили практично увесь кліп є присутніми в кадрі, робота над відео почалася пізно увечері й продовжилася до ранку", – пояснював режисер.