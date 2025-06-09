Звезда "Локи" Том Хиддлстон во второй раз станет отцом

Известный актер Том Хиддлстон, который снимался в "Локи", "Торе", "Мстителях" и многих других лентах, готовится во второй раз стать папой. Его возлюбленная, актриса Зави Эштон, беременна.

Она показалась с заметно округлившимся животиком. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue. Не пропустите Дочь мэра Днепра вышла замуж: первые фото со свадьбы Екатерины Филатовой О беременности Эштон стало известно накануне показа ленты The Life of Chuck ("Жизнь Чака"), в которой снялся Хиддлстон. Для справки! В украинский формат лента выйдет 17 июля Так, пара появилась вместе на фестивале SXSW в Лондоне и подтвердила счастливую новость изданию Vogue. Правда, Зави не разглашает срок беременности.

Зави Эштон беременна / Фото с инстаграм-страницы издания Vogue Что известно об отношениях Хиддлстона и Эштон Роман актеров начали обсуждать еще несколько лет назад – после их совместной работы над фильмом "Измена" в 2019 году.

Публично пара подтвердила отношения осенью 2021-го, когда вместе появилась на премии Tony Awards.

В марте 2022 года стало известно, что Том и Зави обручилась, а уже в октябре того же года актёр впервые стал отцом.