Том Холланд рассказал, как он называет свою жену Зендею: трогательный момент попал на видео

Актеры Том Холланд и Зендея сейчас находятся в промо-туре, приуроченном к премьере нового фильма о Человеке-пауке. На днях пара посетила Рим, где между ними произошёл трогательный момент.

23 июня во время беседы с журналистами Том Холланд случайно раскрыл, как он называет свою жену. Об этом пишет Elle.

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Актер рассказывал, как после премьеры планирует пойти с Зендеей за мороженым в одно из римских заведений. Он уточнил у жены его название и воскликнул: "Мари!".

Зендея сразу же откликнулась, а затем вернулась к своему интервью.

Как Том Холланд называет жену: видео

Этот момент попал в объектив камеры и стал вирусным в социальных сетях. Ведь для фанатов стало неожиданностью, что Том Холланд называет любимую вторым именем. Полное имя звезды — Зендея Мари Штермер Коулмен.

Что известно об отношениях пары?

Зендея и Том Холланд познакомились во время съемок фильма о Человеке-пауке в 2016 году. Сначала они были коллегами, а впоследствии стало известно, что у актеров появились романтические чувства друг к другу. Однако они подтвердили отношения только в 2021 году.

Год назад в сети начали обсуждать возможную помолвку пары, ведь Зендея появилась на красной дорожке с кольцом. Том Холланд впоследствии подтвердил, что сделал любимой предложение.

С весны 2026 года ходят слухи, что Зендея и Том Холланд поженились. Пара не входит в подробности и мало рассказывает о свадьбе, однако известно, что они действительно находятся в новом статусе.