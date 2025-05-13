После сотрудничества с россиянами: Томми Кэш заявил, что хочет посетить Украину

Представитель Эстонии на Евровидении-2025 Томми Кэш заявил, что хочет приехать в Украину. Певец признался, что любит Одессу и назвал ее "украинской Барселоной".

Об этом он сказал в комментарии Новости.LIVE, информирует Show 24. Редакция пообщалась с Томми Кешом в Базеле.

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Я хочу поехать в Украину. Мне бы очень хотелось. Мы были в туре, и я обожаю Одессу. Особенно летом. Это как украинская Барселона. Не могу дождаться возвращения,

– заявил певец.

Томми Кеш представит Эстонию на 69-м песенном конкурсе Евровидение с песней Espresso Macchiato. Он выступит в первом полуфинале под номером 4, а после него на сцену выйдет украинская группа Ziferblat.

Скандал с Томми Кэшем

Напомним, ранее стало известно, что клип на песню Espresso Macchiato сняли украинцы и россияне. В частности, режиссером стала россиянка Алина Пасок. Из украинцев к созданию клипа присоединились хореограф Константин Коваль, линейный продюсер Анастасия Кирий, помощник оператора Антон Запорожец, парикмахер Марта Родик, визажистка Женя Темникова, операторы Юрий Клим и Дмитрий Недря, продюсер Анатолий Крапивин.

Позже Дмитрий Недря прокомментировал сотрудничество с россиянами. Оператор отметил, что ничего не снимал для россиян с 2014 года, а снять видео для Томми Кэша его попросила эстонская команда. Украинец не следил за его творчеством и личностью, а только знал, что певец поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.

По словам Дмитрия Недри, режиссер Алина Пасок осуждает российское вторжение в Украину и живет в США. Оператор понимает возмущение сообщества, но не угрозы расправой и "поиск измены там, где ее нет".

"Несмотря на то, что эстонско-российский режиссер, которая живет в Лос-Анджелесе, открыто выступает против российского вторжения и никоим образом не является спонсором войны, мне действительно обидно, что сначала эстонский проект в итоге получил такое количество "российских" кредитов", – добавил Дмитрий Недря.