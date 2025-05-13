Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE, інформує Show 24. Редакція поспілкувалася з Томмі Кешом у Базелі.

Не пропустіть Перший півфінал Євробачення-2025: під яким номером виступатиме Україна

Я хочу поїхати в Україну. Мені б дуже хотілося. Ми були в турі, і я обожнюю Одесу. Особливо влітку. Це як українська Барселона. Не можу дочекатися повернення,

– заявив співак.

Томмі Кеш представить Естонію на 69-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею Espresso Macchiato. Він виступить у першому півфіналі під номером 4, а після нього на сцену вийде український гурт Ziferblat.

Скандал з Томмі Кешем

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кліп на пісню Espresso Macchiato зняли українці та росіяни. Зокрема, режисеркою стала росіянка Аліна Пасок. З українців до створення кліпу долучилися хореограф Костянтин Коваль, лінійна продюсерка Анастасія Кірій, помічник оператора Антон Запорожець, перукарка Марта Родик, візажистка Женя Темнікова, оператори Юрій Клим та Дмитро Недря, продюсер Анатолій Крапівін.

Згодом Дмитро Недря прокоментував співпрацю з росіянами. Оператор зазначив, що нічого не знімав для росіян з 2014 року, а зняти відео для Томмі Кеша його попросила естонська команда. Українець не слідкував за його творчістю та особистістю, а лише знав, що співак підтримує Україну та засуджує російську агресію.

За словами Дмитра Недрі, режисерка Аліна Пасок засуджує російське вторгнення в Україну та живе в США. Оператор розуміє обурення спільноти, але не погрози розправою та "пошук зради там, де її немає".

"Попри те, що естонсько-російська режисерка, яка живе в Лос-Анджелесі, відкрито виступає проти російського вторгнення й жодним чином не є спонсором війни, мені справді прикро, що спочатку естонський проєкт у підсумку отримав таку кількість "російських" кредитів", – додав Дмитро Недря.