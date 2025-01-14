Тоня Матвиенко показала, как проводит время с 8-летней дочерью в Дубае

Певица Тоня Матвиенко вслед за другими звездами отправилась на зимний отдых. Артистка отправилась в Дубаи с дочкой Ниной от Арсена Мирзояна.

Жена Арсена Мирзояна устроила отпуск себе и дочери. Кадрами со своего отдыха Тоня Матвиенко делится на личной странице, передает 24 Канал.

К слову Ждали 2 часа: жена Решетника объяснила, почему ее не пропустили на польской границе

Сейчас Тоня Матвиенко находится в Дубае. На отдых артистка взяла с собой 8-летнюю дочь Нину. Они проводят время на побережье Индийского океана или посещают различные заведения.

В частности, Тоня с дочкой посетили местный парк развлечений. Там они наблюдали за различными животными и побывали в океанариуме.



Тоня Матвиенко с дочерью на отдыхе / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Тоня Матвиенко с дочерью на отдыхе: видео

Где украинские звезды отдыхают зимой