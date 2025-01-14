Тоня Матвиенко показала, как проводит время с 8-летней дочерью в Дубае
Певица Тоня Матвиенко вслед за другими звездами отправилась на зимний отдых. Артистка отправилась в Дубаи с дочкой Ниной от Арсена Мирзояна.
Жена Арсена Мирзояна устроила отпуск себе и дочери. Кадрами со своего отдыха Тоня Матвиенко делится на личной странице, передает 24 Канал.
К слову Ждали 2 часа: жена Решетника объяснила, почему ее не пропустили на польской границе
Сейчас Тоня Матвиенко находится в Дубае. На отдых артистка взяла с собой 8-летнюю дочь Нину. Они проводят время на побережье Индийского океана или посещают различные заведения.
В частности, Тоня с дочкой посетили местный парк развлечений. Там они наблюдали за различными животными и побывали в океанариуме.
Тоня Матвиенко с дочерью на отдыхе / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Тоня Матвиенко с дочерью на отдыхе: видео
Где украинские звезды отдыхают зимой
- Блогерша Даша Квиткова улетела с сыном в Доминиканскую республику. Правда, знаменитость травмировалась во время плавания на яхте.
- Ведущая Маша Ефросинина провела зимние праздники с семьей в Буковеле. Впервые за долгое время ее семья в полном составе собралась вместе.
- Кристина Решетник вместе с тремя сыновьями отправилась на отдых в Доминиканскую республику, хотя без инцидентов поездка не обошлась.