Я тобой восхищаюсь, – Тоня Матвиенко показала редкие фото дочери, которой исполнилось 28 лет

6 ноября старшая дочь певицы Тони Матвиенко Ульяна отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 28 лет.

По этому поводу звездная мама опубликовала в инстаграме ее фото и посвятила дочери трогательное поздравление.

Тоня Матвиенко призналась, что очень гордится дочерью, восхищается ею и радуется тому, что именно Ульяна впервые подарила ей ощущение материнства. Певица пожелала имениннице исполнения мечтаний, успехов во всех начинаниях и, самое главное, счастья.

Я не просто горжусь тобой – я восхищаюсь тобой, беру с тебя пример и бесконечно счастлива быть твоей мамой. Я так хочу, чтобы у тебя все получалось, чтобы все твои мечты сбывались. И я даже не сомневаюсь, что так и будет, потому что ты невероятная. Люблю тебя больше, чем способны выразить какие-либо слова,

– написала артистка.

К поздравлению Тоня Матвиенко добавила целую серию фотографий. На некоторых снимках Ульяна позирует одна, а на других – вместе с мамой и младшей сестрой Ниной, которая родилась в браке певицы с Арсеном Мирзояном.

Ранее Тоня Матвиенко также рассказывала об изменениях в личной жизни старшей дочери: Ульяна обручилась со своим возлюбленным.