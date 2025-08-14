Песня Светланы Тарабаровой "Хорошо с тобой" попала в тренды тиктока. Интересно, что она вышла еще в 2017 году.

Тарабарова опубликовала видео, на которых люди танцуют под трек "Хорошо с тобой", передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. Певица и сама повторила танец.

"Хорошо с тобой" снова в трендах. Это так вдохновляет и еще раз является доказательством – делай искренне, качественно и тогда музыка будет нравиться снова и снова, уже новым поколениям. Прикольно, что песне в этом году 8 лет, а она актуальна до сих пор,

– написала Светлана Тарабарова.

Певица призвала людей и в дальнейшем снимать видео под трек, ведь они набирают много просмотров.

В сети люди делятся, что эта песня ассоциируется у них с детством и теплыми воспоминаниями.

"Эта песня сразу ассоциируется с теплым детством".

"Я в детстве обожала эту песню".

"Это просто трек моего детства".

"Трек, который не забудется никогда. Сразу детские воспоминания и вайб".

"Аж мурашки по коже. Перенесли меня в школьные годы".

Что известно о клипе на песню "Хорошо с тобой"

Заметим, что клип на песню "Хорошо с тобой" уже набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Съемки длились несколько дней в Киеве, а подготовка заняла три месяца. В видео столица превращается в сказочную страну.

Режиссерами клипа стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

Светлана Тарабарова – "Хорошо с тобой": смотрите видео онлайн