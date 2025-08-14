Через 8 років після прем'єри: пісня Світлани Тарабарової залетіла в тренди тіктоку
- Пісня Світлани Тарабарової "Добре з тобою", випущена у 2017 році, потрапила у тренди тіктоку.
- Пісня викликає у людей асоціації з дитинством і теплими спогадами.
Пісня Світлани Тарабарової "Добре з тобою" потрапила у тренди тіктоку. Цікаво, що вона вийшла ще у 2017 році.
Тарабарова опублікувала відео, на яких люди танцюють під трек "Добре з тобою", передає Show 24 з посилання на її інстаграм. Співачка й сама повторила танець.
"Добре з тобою" знову в трендах. Це так надихає і ще раз є доказом – роби щиро, якісно і тоді музика буде подобатись знову і знову, вже новим поколінням. Прикольно, що пісні у цьому році 8 років, а вона актуальна і досі,
– написала Світлана Тарабарова.
Співачка закликала людей і надалі знімати відео під трек, адже вони набирають багато переглядів.
У мережі люди діляться, що ця пісня асоціюється у них з дитинством і теплими спогадами.
- "Ця пісня зразу асоціюється з теплим дитинством".
- "Я в дитинстві обожнювала цю пісню".
- "Це просто трек мого дитинства".
- "Трек, який не забудеться ніколи. Одразу дитячі спогади та вайб".
- "Аж мурашки по шкірі. Перенесли мене в шкільні роки".
Що відомо про кліп на пісню "Добре з тобою"
Зауважимо, що кліп на пісню "Добре з тобою" вже набрав понад 10 мільйонів переглядів на ютубі. Зйомки тривали декілька днів у Києві, а підготовка зайняла три місяці. У відео столиця перетворюється у казкову країну.
Режисерами кліпу стали Діма Маніфест і Дмитро Шмурак.
Світлана Тарабарова – "Добре з тобою": дивіться відео онлайн