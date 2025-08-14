Пісня Світлани Тарабарової "Добре з тобою" потрапила у тренди тіктоку. Цікаво, що вона вийшла ще у 2017 році.

Тарабарова опублікувала відео, на яких люди танцюють під трек "Добре з тобою", передає Show 24 з посилання на її інстаграм. Співачка й сама повторила танець.

"Добре з тобою" знову в трендах. Це так надихає і ще раз є доказом – роби щиро, якісно і тоді музика буде подобатись знову і знову, вже новим поколінням. Прикольно, що пісні у цьому році 8 років, а вона актуальна і досі,

– написала Світлана Тарабарова.

Співачка закликала людей і надалі знімати відео під трек, адже вони набирають багато переглядів.

У мережі люди діляться, що ця пісня асоціюється у них з дитинством і теплими спогадами.

"Ця пісня зразу асоціюється з теплим дитинством".

"Я в дитинстві обожнювала цю пісню".

"Це просто трек мого дитинства".

"Трек, який не забудеться ніколи. Одразу дитячі спогади та вайб".

"Аж мурашки по шкірі. Перенесли мене в шкільні роки".

Що відомо про кліп на пісню "Добре з тобою"

Зауважимо, що кліп на пісню "Добре з тобою" вже набрав понад 10 мільйонів переглядів на ютубі. Зйомки тривали декілька днів у Києві, а підготовка зайняла три місяці. У відео столиця перетворюється у казкову країну.

Режисерами кліпу стали Діма Маніфест і Дмитро Шмурак.

Світлана Тарабарова – "Добре з тобою": дивіться відео онлайн