Спели во время застолья и стали звездами интернета: как песня Рыбчинского оказалась в топах

И снова возвращаемся к песням, которые долгое время пылились в забвении. На этот раз "второе дыхание" получила украинская песня "Наречена", которую исполняли многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Все началось с того, что в соцсетях опубликовали видео, где поют мужчины на "охотничьем застолье". В комментариях люди интересовались, кто исполняет на видео эту песню, ведь хотят передать свои слова восторга исполнителям. Один из пользователей написал, что мужчины из Ровенской области. На баяне, вероятно, играет Владимир Журавель, а поет – Игорь Захарчук. Более того, некоторые отмечал, что солист – врач, пишет Show24.

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Сначала стоит посмотреть оригинальное видео, с которого все началось. Отметим, что хотя его публикация состоялась еще два года назад, тренд в тиктоке вирусится до сих пор.

Мужчины поют песню "Наречена": смотрите видео онлайн

В комментариях пользователи не скрывают искренних впечатлений.

"Невероятное исполнение!!! Пойте долго нам на радость!".

"Какая красивая, певучая украинская речь. Какие волшебные украинские слова. Будет жить моя Украина вечно!".

"Когда есть такие казаки, то украинский язык и песня будет жить!".

"Просто наслаждение от прослушивания наших песен. Как приятно, что возрождаются песни. Раньше очень редко можно было услышать их. Спасибо от всей души".

"Забытые песни 70-х годов, слава Богу, что есть кому вспомнить".

А знаете ли вы, как сегодня живет поэт Юрий Рыбчинский, который является автором песни "Наречена".

В тиктоке решили поддержать не только словами, но и действиями. С этого и начался тренд. Все, кому понравилось исполнение песни "Наречена", начали записывать видео, где подпевают под оригинальный звук или просто снимают атмосферные ролики.

Коротко о песне

Песню "Наречена" написал украинский поэт Юрий Рыбчинский и композитор Игорь Поклад. Поэтический текст и мелодичное звучание сделало ее популярной среди слушателей.

В свое время композицию исполняли EL Кравчук и Виктор Павлик.

EL Кравчук – "Наречена": смотрите видео онлайн

Виктор Павлик – "Наречена": смотрите видео онлайн