TVORCHI перепели песню Ивасюка "Мила моя": фаны в восторге, а видео покоряет соцсети

Группа TVORCHI представила свою версию песни Владимира Ивасюка "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Восторженные фаны просят выпустить трек полностью.

Представители Украины на Евровидении-2023 TVORCHI опубликовали видео с живым исполнением одного из хитов Владимира Ивасюка – "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу группы.

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Новая версия знаменитой песни стала популярной в социальных сетях. Под нее в тиктоке сняли уже почти 5 тысяч видео.

TVORCHI – "Мила моя": видео

Восторженные фаны пишут в комментариях теплые слова об этом исполнении и просят выпустить полную версию трека:

"И соловьиную выучил, а не так, как те "какая разница"";

"Пожалуйста, выпустите трек! Нет сил как вкусно!";

"Стильно, модно, голос мягкий и бархатный";

"Украинский Jackson style";

"Качественное обновление старой классики";

"Не могу перестать это слушать".

Группа подтвердила, что планирует презентовать полную версию перепева.

"Наблюдаем как летит на свободных крыльях в широкие долины песня Ивасюка в нашей версии и планируем дату релиза", – поделились TVORCHI.

Что известно о песне "Мила моя"

"Я піду в далекі гори" – одна из самых известных песен Владимира Ивасюка. Он написал музыку осенью 1968 года, а слова зимой следующего года, когда был студентом Черновицкого медицинского института. Первоначальное название песни было именно "Мила моя" и немного отличалась в тексте.

В разное время песню исполняли Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Анатолий Зиневич, Владимир Ивасюк, Виктор Павлик, "Плач Иеремии", Русичи, Мария Яремчук, Квитка Цисык, Оксана Муха и другие певцы.

