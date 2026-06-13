Предательница Ани Лорак владеет в Украине имуществом на миллионы долларов, – СМИ

Уроженка Черновицкой области Ани Лорак, которая умалчивает о войне в Украине и продолжает зарабатывать "кровавые рубли" в России, владеет в нашей стране имуществом на миллионы долларов.

По информации журналистов OBOZ.UA, на имя певицы оформлено девять объектов недвижимости. Эти данные удалось получить из государственного реестра.

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В собственности Ани Лорак находится квартира площадью около 50 квадратных метров в жилом массиве Позняки, а также три квартиры в жилом комплексе Park Avenue VIP. Одну из квартир в этом элитном комплексе она получила после раздела имущества при разводе со своим первым мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Также у певицы есть просторная четырехкомнатная квартира площадью 394,1 кв. м. По размерам она почти равна баскетбольной площадке. Стоимость такого жилья оценивают более чем в миллион долларов, учитывая средние цены на недвижимость в этом районе.

В октябре 2021 года, незадолго до начала полномасштабной войны, Ани Лорак приобрела еще одну квартиру в Шевченковском районе Киева. Она расположена в доме, построенном в 1910 году, а ее площадь составляет 127 кв. м.

Сведения из реестра прав на недвижимое имущество / Фото OBOZ.UA

Кроме того, в собственности артистки-предательницы есть еще одна квартира площадью более 200 кв. м, а также несколько гаражей.

Напомним, что накануне Ани Лорак впервые за долгое время дала интервью, в котором прокомментировала свой переезд в Россию. Она заявила, что была вынуждена уехать из Украины из-за давления и травли.

Это все совпало после Евровидения. В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно, вызвал неприятные чувства у людей…,

– сказала тогда Ани Лорак.

Певица утверждает, что против нее "включились на уровне страны". При этом о своих доходах в Украине она публично ничего не говорит.

Также после 2014 года Лорак не высказала четкой позиции относительно российской агрессии против Украины. Она молчала и когда началась полномасштабная российско-украинская война. А в прошлом году стало известно, что певица получила российский паспорт, чем фактически разорвала связи с Украиной.