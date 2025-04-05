Экс-участница "Холостяка" вышла замуж в США и поделилась видео с церемонии
- Марина Голд, участница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк", вышла замуж в Малибу, Калифорния, 4 апреля.
- Свадебная церемония прошла во время заката, блогерша поблагодарила всех, кто помог организовать праздник.
Участница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Марина Голд вышла замуж. Она поделилась видео с церемонии.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогерши. Свадебная церемония состоялась в городе Малибу, что в штате Калифорния, 4 апреля.
Тоже интересно Победительница "Холостяка-12" рассказала о токсичных отношениях и как сошлась с бывшим после шоу
В конце февраля Марина Голд сообщила, что любимый сделал ей предложение после пяти месяцев отношений. Вчера же влюбленные поженились. Свадебная церемония состоялась во время заката солнца.
И вот я в фате и белом платье, стою в Малибу на прекрасном закате. Перед тобой, моя родная душа. Я тебя так ждала. Слезы в глазах. Теперь мы семья! Мы так мечтали,
– написала блогерша.
Марина поблагодарила всех, кто помог организовать праздник.
Марину Голд и ее избранника поздравили с бракосочетанием
- "Вау. Будьте счастливы".
- "Вы невероятно красивые как внешне, так и душой. Поздравляю вас, умножайте вашу любовь".
- "Мариночка, я помню, как ты умеешь радоваться за других, сейчас я так рада за тебя. Любви вам вечной! Счастья безграничного!"
- "Поздравляю, дорогая", – написала Надин Медведчук, участница "Холостяка-11".
- "Потрясающе! Очень красиво! Поздравляю".
- "Поздравляю, счастливой семейной жизни".
- "Счастья молодым", – написала Саша Мудрая, финалистка "Холостяка-12".
Напомним, ранее другая участница 12 сезона проекта "Холостяк" Александра Погорелова сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный сделал девушке предложение в Киеве. Он подарил ей букет белых гортензий и кольцо с бриллиантом.