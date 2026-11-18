Участница четырнадцатого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Вита Зварич объявила о своей помолвке. Избранником волонтерши стал военнослужащий.

Девушка поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме. Она опубликовала серию романтических снимков с возлюбленным-защитником, показав обручальное кольцо и букет цветов.

Предложение руки и сердца состоялось у водоема.

Стала невестой, вот такие новости,

– лаконично подписала фотографии Зварич.

Напомним, что зрителям девушка больше всего запомнилась благодаря участию в шоу "Холостяк 14". Там она привлекла внимание вопросом о турникете и запустила вирусный тренд в социальной сети Threads фразой о том, что по паспорту она Виктория, но Виточка – одна.

Ранее ей также приписывали роман с главным героем "Холостяка-13", ветераном Александром Тереном.

Добавим, что вне телекамер девушка является этнологом, основательницей бренда традиционных украшений и активной волонтеркой, которая организует сборы для армии.

А ранее стало известно, что ресторатор Савва Либкин тайно женился на телеведущей, которая моложе его на 25 лет.