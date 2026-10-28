После ухода из "Холостяка-15": участница шоу выпустила свой первый трек

Участница 15-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Дойчева, известная под сценическим псевдонимом DOICHEVA, выпустила дебютную песню.

Девушка, запомнившаяся зрителям свиданием с курицей Лариской, посвятила трек своему участию в романтическом реалити-шоу. Видео уже появилось на ее YouTube-канале.

Песню DOICHEVA написала по дороге домой после того, как покинула проект. Эмоции от завершения знакомства с главным героем Вячеславом Кравцовым она превратила в танцевальный трек в стиле реггетон. В нем артистка с иронией рассказывает о своих ожиданиях и несбывшихся желаниях.

Я решила превратить свои эмоции в музыку – с иронией, характером и настроением. Ведь если тебе не дарят то, о чем ты мечтаешь, ты всегда можешь подарить это себе сама,

– отметила Екатерина.

Впрочем, певица призналась, что на самом деле хотела получить розу и продолжить знакомство с Холостяком. Именно эту историю она обыграла в строках о "Жигуле" и путешествии на Бали.

Хотела ли я розу? Конечно, да, но судьба распорядилась иначе. "Ты подарил мне Жигуль, а я хотела на Бали" – это о том, что в проекте я уехала домой, а хотела продолжить это приключение с Холостяком. А слова "ты меня увидишь еще не раз" означают, что не так просто от меня избавиться, просто не дав розу,

– пояснила артистка.

Таким образом, дебютная песня DOICHEVA стала своеобразным продолжением ее истории на "Холостяке". В треке она соединила разочарование из-за завершения участия в шоу с юмором и уверенностью в себе. А припев "Почему же нам не дарят все, чего мы хотим" передает главную мысль трека – не все ожидания сбываются, но это не мешает самой создавать себе поводы для радости.

DOICHEVA – "Почему же нам не дарят": смотрите видео онлайн

Напомним, после первой вечеринки 15-го сезона "Холостяка" борьбу за сердце Вячеслава Кравцова продолжают 15 участниц. Кто они – читайте в нашем предыдущем материале.