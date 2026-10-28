После ухода из "Холостяка-15": участница шоу выпустила свой первый трек

Девушка, запомнившаяся зрителям свиданием с курицей Лариской, посвятила трек своему участию в романтическом реалити-шоу. Видео уже появилось на ее YouTube-канале.

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Песню DOICHEVA написала по дороге домой после того, как покинула проект. Эмоции от завершения знакомства с главным героем Вячеславом Кравцовым она превратила в танцевальный трек в стиле реггетон. В нем артистка с иронией рассказывает о своих ожиданиях и несбывшихся желаниях.

Я решила превратить свои эмоции в музыку – с иронией, характером и настроением. Ведь если тебе не дарят то, о чем ты мечтаешь, ты всегда можешь подарить это себе сама– отметила Екатерина.

Впрочем, певица призналась, что на самом деле хотела получить розу и продолжить знакомство с Холостяком. Именно эту историю она обыграла в строках о "Жигуле" и путешествии на Бали.

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Хотела ли я розу? Конечно, да, но судьба распорядилась иначе. "Ты подарил мне Жигуль, а я хотела на Бали" – это о том, что в проекте я уехала домой, а хотела продолжить это приключение с Холостяком. А слова "ты меня увидишь еще не раз" означают, что не так просто от меня избавиться, просто не дав розу– пояснила артистка.

Таким образом, дебютная песня DOICHEVA стала своеобразным продолжением ее истории на "Холостяке". В треке она соединила разочарование из-за завершения участия в шоу с юмором и уверенностью в себе. А припев "Почему же нам не дарят все, чего мы хотим" передает главную мысль трека – не все ожидания сбываются, но это не мешает самой создавать себе поводы для радости.

DOICHEVA – "Почему же нам не дарят": смотрите видео онлайн

Напомним, после первой вечеринки 15-го сезона "Холостяка" борьбу за сердце Вячеслава Кравцова продолжают 15 участниц. Кто они – читайте в нашем предыдущем материале.