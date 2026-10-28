Після вильоту з "Холостяка-15": учасниця шоу випустила свій перший трек

Дівчина, яка запам'яталася глядачам побаченням із куркою Ларискою, присвятила трек своїй участі в романтичному реаліті. Відео вже з'явилося на її ютуб-каналі.

Реклама Adv

популярні відео

Пісню DOICHEVA написала дорогою додому після того, як залишила проєкт. Емоції від завершення знайомства з головним героєм Вячеславом Кравцовим вона перетворила на танцювальний трек у стилі регетон. У ньому артистка з іронією розповідає про свої очікування та нездійснені бажання.

Я вирішила перетворити свої емоції на музику – з іронією, характером і настроєм. Бо якщо тобі не дарують те, про що ти мрієш, ти завжди можеш подарувати це собі сама– зазначила Катерина.

Утім, співачка зізналася, що насправді хотіла отримати троянду й продовжити знайомство з Холостяком. Саме цю історію вона обіграла в рядках про "Жигуль" і подорож на Балі.

Хотіла я троянду? Звичайно, так, але доля розпорядилася інакше. "Ти подарував мені Жигуль, а я хотіла на Балі" – це про те, що в проєкті я поїхала додому, а хотіла далі продовжити цю пригоду з Холостяком. А слова "ти мене побачиш ще не раз" означають, що не так просто мене позбутися, просто не давши троянду– пояснила артистка.

Реклама

Таким чином, дебютна пісня DOICHEVA стала своєрідним продовженням її історії на "Холостяку". У треку вона поєднала розчарування через завершення участі в шоу з гумором і впевненістю в собі. А приспів "Чому ж нам не дарують все, чого ми хочем" передає головну думку треку – не всі очікування справджуються, але це не заважає самій створювати собі приводи для радості.

DOICHEVA – "Чому ж нам не дарують": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після першої вечірки 15 сезону "Холостяка" боротьбу за серце В'ячеслава Кравцова продовжують 15 учасниць. Хто вони – читайте в нашому попередньому матеріалі.