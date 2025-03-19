Звезда "МастерШеф" Катя Рыбалка показала свою квартиру и рассекретила, во сколько обошелся ремонт
- Катя Рыбалка, участница "МастерШеф", показала свою квартиру в Софиевской Борщаговке после ремонта, который длился четыре месяца.
- Ремонт обошелся в 50 тысяч долларов, а квартира была приобретена за 61 тысячу долларов со скидкой.
- Квартира имеет 72 квадратных метров, есть спальня, санузел, гардеробная, два балкона, а кухня объединена с гостиной для большего пространства.
Участница 13 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Катя Рыбалка, настоящая фамилия которой Мазуренко, показала свою квартиру. Вместе с мужем она живет в Софиевской Борщаговке, что на Киевщине.
Супруги сделали ремонт в квартире за четыре месяца, они переехали сюда в августе 2024 года. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Рыбалки Алине Доротюк.
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Катя Рыбалка рассказала, что они снесли стены, объединив кухню и гостиную, чтобы было просторнее. Также в квартире есть спальня, санузел, гардеробная и два балкона.
Муж Кати Александр поделился, что квартира имеет 72 квадратных метров, жилая площадь – 68 квадратных метров. Он рассказал, что ремонт в квартире удалось сделать так быстро, ведь друзья помогли найти бригаду, которая качественно выполняла свою работу, а также у супругов были необходимые средства.
Рыбалка заметила, что они обращались к дизайнеру, но опыт работы с ней был не очень удачным.
Она рисовала этот проект, но очень затянула со сроками. И когда она отдала готовый проект, у нас уже красились стены и была заказана мебель. Мы воспользовались из дизайн-проекта электричеством, размещением и стенку также передвинули по ее расчетам,
– рассказала Катя.
Катя Рыбалка показала квартиру: смотрите видео онлайн
В квартире есть закрытый балкон, Катя с мужем планирует сделать там летнюю террасу. В санузле нет душевой кабинки, ведь женщина ежедневно принимает ванну. Спальня – светлая и просторная.
Квартира Кати Рыбалки / Скриншоты из видео:
Ремонт Кате и Александру обошелся в 50 тысяч долларов – 2,1 миллиона гривен, а квартиру супруги приобрели со скидкой – за 61 тысячу долларов.