Участница "Супермамы" попала в психиатрическую больницу

Участница 6 сезона реалити-шоу "Супермама" Наталья Яровенко попала в психиатрическую больницу. Блогерша сообщила, что уже больше недели находится там "принудительно".

Об этом Яровенко рассказала в инстаграме. Она записала видео из медицинского учреждения.

Читайте также Где сейчас семья Дудник, которая победила в шоу "Украина имеет талант 6"

Я больше недели уже принудительно в психбольнице. Причина – сошла с ума из-за того, что через агрессивный маркетинг привлекала людей к благотворительности (сбор ребенку со СМА, бесплатная столовая пенсионерам). Не думала, что из-за такого забирают детей,

– написала Наталья Яровенко.

По словам блогерши, сейчас сын Давид находится у ее "неадекватной" мамы, которая и отправила ее в психиатрическую больницу. Яровенко утверждает, что не видела ребенка уже 10 дней.

Участница "Супермамы" рассказала, что записывает видео не на свой телефон. Также у Натальи нет денег.

Наталья Яровенко попала в психбольницу: смотрите видео онлайн

Кто такая Наталья Яровенко?