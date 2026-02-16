Про це Яровенко розповіла в інстаграмі. Вона записала відео з медичного закладу.

Я понад тиждень уже примусово у психлікарні. Причина – зійшла з розуму через те, що через агресивний маркетинг залучала людей до благодійності (збір дитині зі СМА, безплатна їдальня пенсіонерам). Не думала, що через таке забирають дітей,

– написала Наталія Яровенко.

За словами блогерки, зараз син Давид перебуває у її "неадекватної" мами, яка й відправила її до психіатричної лікарні. Яровенко стверджує, що не бачила дитину вже 10 днів.

Учасниця "Супермами" розповіла, що записує відео не на свій телефон. Також у Наталії немає грошей.

Хто така Наталія Яровенко?