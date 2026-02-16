Про це Яровенко розповіла в інстаграмі. Вона записала відео з медичного закладу.
Я понад тиждень уже примусово у психлікарні. Причина – зійшла з розуму через те, що через агресивний маркетинг залучала людей до благодійності (збір дитині зі СМА, безплатна їдальня пенсіонерам). Не думала, що через таке забирають дітей,
– написала Наталія Яровенко.
За словами блогерки, зараз син Давид перебуває у її "неадекватної" мами, яка й відправила її до психіатричної лікарні. Яровенко стверджує, що не бачила дитину вже 10 днів.
Учасниця "Супермами" розповіла, що записує відео не на свій телефон. Також у Наталії немає грошей.
Наталія Яровенко потрапила у психлікарню: дивіться відео онлайн
Хто така Наталія Яровенко?
У проєкті "Супермама" Наталія Яровенко розповідала, що має власну студію з відновлення волосся і працює разом з чоловіком. Жінка ділилась, що жодного дня не була в декреті.
Блогерка називала себе "мамою, яка ламає стереотипи про материнство". Яровенко стверджувала, що найголовніше для неї – не порушувати особисті кордони сина.
"Я ставлюсь до нього, як до дорослого. Я йому даю свободу вибору з його перших днів. Я його не змушую, а даю можливість самому обрати: він зараз хоче спати або їсти", – говорила Наталія.
У "Супермамі" Яровенко показувала будинок, що розташований в котеджному містечку неподалік Києва.