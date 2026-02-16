Об этом Яровенко рассказала в инстаграме. Она записала видео из медицинского учреждения.

Я больше недели уже принудительно в психбольнице. Причина – сошла с ума из-за того, что через агрессивный маркетинг привлекала людей к благотворительности (сбор ребенку со СМА, бесплатная столовая пенсионерам). Не думала, что из-за такого забирают детей,
– написала Наталья Яровенко.

По словам блогерши, сейчас сын Давид находится у ее "неадекватной" мамы, которая и отправила ее в психиатрическую больницу. Яровенко утверждает, что не видела ребенка уже 10 дней.

Участница "Супермамы" рассказала, что записывает видео не на свой телефон. Также у Натальи нет денег.

Наталья Яровенко попала в психбольницу: смотрите видео онлайн

Кто такая Наталья Яровенко?

  • В проекте "Супермама" Наталья Яровенко рассказывала, что имеет собственную студию по восстановлению волос и работает вместе с мужем. Женщина делилась, что ни одного дня не была в декрете.

  • Блогерша называла себя "мамой, которая ломает стереотипы о материнстве". Яровенко утверждала, что самое главное для нее – не нарушать личные границы сына.

  • "Я отношусь к нему, как к взрослому. Я ему даю свободу выбора с его первых дней. Я его не заставляю, а даю возможность самому выбрать: он сейчас хочет спать или есть", – говорила Наталья.

  • В "Супермаме" Яровенко показывала дом, расположенный в коттеджном городке недалеко от Киева.