Дмитрий и Елена поразили зрителей и судей на кастинге в Одессе. Они показывали акробатические трюки на мотоцикле. Вячеслав Узелков, Слава Фролова, Игорь Кондратюк и Эктор Хименес-Браво сказали супругам "да", поэтому семья Дудник прошла дальше. Где сейчас победители 6 сезона "Украина имеет талант", расскажет 24 Канал.

Что известно о семье Дудник?

Дмитрий и Елена познакомились в цирковой студии. Девушке было 10 лет, а парню – 13.

Меня привела туда бабушка. Димка там уже занимался. Тренера говорят: "Давайте мы сделаем вам номер, повзрослеете, женитесь и будете вместе работать". Мы такие: "Нет, куда, ни за что". Ну, в итоге так и получилось,

– рассказывала Елена на кастинге.

На сайте телеканала СТБ отмечается, что в детстве они получили бронзовую медаль на фестивале "Золотой Слон" в цирке Никулина. В 2008 году Дмитрий и Елена поступили в колледж Луганской государственной академии культуры и искусств. Супруги воспитывают сына Даниила, который всегда ездил с родителями на гастроли.

Елена, Дмитрий и Даниил Дудник / Фото с сайта Tochka.net

Победа на "Украина имеет талант"

Дмитрий и Елена были не очень довольны своим выступлением на гала-концерте и не думали, что победят. В интервью женщина признавалась, что на старте талант-шоу они хотели попасть хотя бы в десятку.

А когда нам вообще сказали, что мы проходим в суперфинал – это был шок. Я сразу в слезы, причем непонятно, почему. А вот когда объявляли победителя, я была готова услышать из уст Оксаны (Марченко – 24 Канал) имя Андрея (финалист Андрей Чехменок – 24 Канал). И тут такая неожиданность... Называют нашу фамилию!,

– вспоминала она.

Елена также делилась, что во время участия в "Украина имеет талант" они с мужем пережили немало испытаний. Кроме того, получали негативные сообщения от поклонников Андрея Чехменока.

Как сложилась жизнь семьи Дудник после проекта?

После победы на "Україна має талант" в 2015 году Елена рассказывала, что их жизнь особо не изменилась.

Мы все это время находились в Украине и никуда не выезжали из-за политической ситуации – наши родители и родственники остались в Луганске и нам хотелось быть здесь, ближе к ним,

– делилась женщина.

Семья сначала работала в Одессе, а затем в Национальном цирке Украины. По словам Елены, чаще всего узнавали сына Даниила. После талант-шоу мальчик начал выступать вместе с родителями.

Елена и Дмитрий Дудник с сыном Даниилом / Фото с сайта СТБ

Где сейчас семья Дудник?

О семье Дудник уже давно ничего не слышно, однако они активно ведут социальные сети. Так, известно, что супруги больше не вместе. Дмитрий находится в отношениях с девушкой, которую зовут Анастасия. Влюбленные также выступают вместе. Анастасия является артисткой Цирка дю Солей. Они проживают за границей.

Заметим, что Дмитрий и Анастасия ведут блог в инстаграме на русском языке. Упоминаний об Украине на их страницах нет. Какая у них позиция относительно полномасштабного вторжения – неизвестно.

Дмитрий Дудник с любимой / Фото из инстаграма Анастасии

Елена продолжает заниматься цирковым искусством. Ее партнера зовут Денис.

Судя по всему, женщина также находится за границей. Расположение ее аккаунта – США.

Вероятно, Алена Дудник находится в США / Скриншот из ее инстаграма

Даниил Дудник заметно подрос – парню уже 16 лет. В шапке профиля в инстаграме отмечается, что он является рекордсменом Украины по роуп-джампингу и артистом цирка.

Даниил Дудник / Фото из инстаграма парня

В инстаграме Даниила много фотографий из США, однако в расположении его аккаунта указана Россия. Более того, последние фотографии парню сделала фотограф из Луганска.

Расположение учетной записи Даниила Дудника / Скриншот из инстаграма парня

В конце мая 2024 года Даниил опубликовал фото табеля и сообщил, что закончил 8 класс. В документе можно заметить такие предметы, как "Русский язык" и "История Отечества". На другой фотографии видно, что к доске прикреплен портрет российского диктатора Владимира Путина и флаг так называемой ЛНР.

Табель Даниила Дудника, 8 класс / Фото из инстаграма парня

Даниил Дудник в школе / Фото из инстаграма парня

Итак, позиция семьи Дудник относительно войны России против Украины вызывает много вопросов – особенно, позиция сына Елена и Дмитрия. Вероятно, Даниил сейчас находится на оккупированной территории.