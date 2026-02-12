Дмитро та Олена вразили глядачів та суддів на кастингу в Одесі. Вони показували акробатичні трюки на мотоциклі. В'ячеслав Узелков, Слава Фролова, Ігор Кондратюк та Ектор Хіменес-Браво сказали подружжю "так", тож сім'я Дудник пройшла далі. Де зараз переможці 6 сезону "Україна має талант", розповість 24 Канал.

Що відомо про сім'ю Дудник?

Дмитро та Олена познайомилися у цирковій студії. Дівчині було 10 років, а хлопцю – 13.

Мене привела туди бабуся. Дімка там уже займався. Тренера говорять: "Давайте ми зробимо вам номер, подорослішаєте, одружитеся та будете разом працювати". Ми такі: "Ні, куди, нізащо". Ну, в результаті так і вийшло,

– розповідала Олена на кастингу.

Виступ Дмитра та Олени на кастингу в Одесі: дивіться відео онлайн

На сайті телеканалу СТБ зазначається, що у дитинстві вони отримали бронзову медаль на фестивалі "Золотий Слон" в цирку Нікуліна. У 2008 році Дмитро та Олена вступили до коледжу Луганської державної академії культури та мистецтв. Подружжя виховує сина Данила, який завжди їздив із батьками на гастролі.

Олена, Дмитро та Данило Дудник / Фото з сайту Tochka.net

Перемога на "Україна має талант"

Дмитро та Олена були не дуже задоволені своїм виступом на гала-концерті й не думали, що переможуть. В інтерв'ю жінка зізнавалась, що на старті талант-шоу вони хотіли потрапити хоча б до десятки.

А коли нам взагалі сказали, що ми проходимо до суперфіналу – це був шок. Я одразу в сльози, причому незрозуміло, чому. А ось коли оголошували переможця, я була готова почути з уст Оксани (Марченко – 24 Канал) ім'я Андрія (фіналіст Андрій Чехменок – 24 Канал). І тут така несподіванка… Називають наше прізвище!,

– пригадувала вона.

Виступ сім'ї Дудник на гала-концерті: дивіться відео онлайн

Олена також ділилась, що під час участі в "Україна має талант" вони з чоловіком пережили чимало випробувань. Крім того, отримували негативні повідомлення від прихильників Андрія Чехменока.

Як склалося життя сім'ї Дудник після проєкту?

Після перемоги на "Україна має талант" у 2015 році Олена розповідала, що їхнє життя особливо не змінилось.

Ми весь цей час перебували в Україні й нікуди не виїжджали через політичну ситуацію – наші батьки та родичі залишилися в Луганську і нам хотілося бути тут, ближче до них,

– ділилась жінка.

Сім'я спершу працювала в Одесі, а потім у Національному цирку України. За словами Олени, найчастіше впізнавали сина Данила. Після талант-шоу хлопчик почав виступати разом із батьками.

Олена та Дмитро Дудник з сином Данилом / Фото з сайту СТБ

Де зараз сім'я Дудник?

Про сім'ю Дудник уже давно нічого не чути, однак вони активно ведуть соціальні мережі. Так, відомо, що подружжя більше не разом. Дмитро перебуває у стосунках з дівчиною, яку звати Анастасія. Закохані також виступають разом. Анастасія є артисткою Цирку дю Солей. Вони проживають за кордоном.

Зауважимо, що Дмитро та Анастасія ведуть блог в інстаграмі російською мовою. Згадок про Україну на їхніх сторінках немає. Яка в них позиція щодо повномасштабного вторгнення – невідомо.

Дмитро Дудник з коханою / Фото з інстаграму Анастасії

Олена продовжує займатися цирковим мистецтвом. Її партнера звати Денис.

Судячи з усього, жінка також перебуває за кордоном. Розташування її облікового запису – США.

Ймовірно, Олена Дудник перебуває у США / Скриншот з її інстаграму

Данило Дудник помітно підріс – хлопцю вже 16 років. У шапці профілю в інстаграмі зазначається, що він є рекордсменом України з роуп-джампінгу та артистом цирку.

Данило Дудник / Фото з інстаграму хлопця

В інстаграмі Данила багато фотографій із США, проте у розташуванні його облікового запису вказана Росія. Ба більше, останні світлини хлопцю зробила фотографка із Луганська.

Розташування облікового запису Данила Дудника / Скриншот з інстаграму хлопця

Наприкінці травня 2024 року Данило опублікував фото табеля і повідомив, що закінчив 8 клас. У документі можна помітити такі предмети, як "Русский язык" та "История Отечества". На іншій світлині видно, що до дошки прикріплений портрет російського диктатора Володимира Путіна і прапор так званої ЛНР.

Табель Данила Дудника, 8 клас / Фото з інстаграму хлопця

Данило Дудник у школі / Фото з інстаграму хлопця

Отже, позиція сім'ї Дудник щодо війни Росії проти України викликає багато питань – особливо, позиція сина Олена та Дмитра. Ймовірно, Данило зараз перебуває на окупованій території.