"Пошел добровольцем": семья погибшего участника шоу "Эксы" впервые рассказала о его службе

6 июля 2022 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб бывший участник популярного телевизионного шоу "Эксы" Александр Стрыкаль. Ему было 28 лет. Семья павшего воина – мать Оксана и жена Светлана – только сейчас рассказали, где Александр служил.

Дело в том, что они стали участницами нового реалити-шоу "Мама, ваш выход!", где и поделились подробностями о службе военного и о своей жизни после трагической потери. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Нового канала.

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Как оказалось, Александр был военным медиком 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он добровольно мобилизовался в марте 2022 года, в первые недели полномасштабного вторжения России. Решение уйти на фронт мужчина принял самостоятельно.

Он всю жизнь был патриотом. Он "Скрябина" слушал, "селедку" на голове носил, флаг Украины у него на стене висел,

– рассказала жена погибшего воина.

Трагическую весть о гибели Александра семья узнала в день Ивана Купала.

Мы 7-го июля решили Евочку (дочь Светланы и Александра – 24 Канал) развеять – повезти в черкасский зоопарк. Приехали домой и увидели картину: стоят машины из военкомата, соседи, врачи и откачивают моего мужа. Тогда мы все поняли – нам принесли похоронку на нашего ребенка,

– со слезами на глазах вспомнила мама Стрикаля.

Жена Александра рассказала, что первые полгода после потери мужа стали для нее самым тяжелым периодом в жизни. Только благодаря дочери и профессиональной психологической помощи ей удалось постепенно вернуться к нормальной жизни, хотя боль потери до сих пор дает о себе знать.

Мне было очень трудно. Только Ева меня вытягивала, давала мне надежду на жизнь, на будущее. Я понимаю, что у меня осталась дочь и я должна брать себя в руки, держаться, жить. Я пол года работала с психологом и месяц – с психиатром. Мне уже легче, но я до сих пор не могу прийти в себя и спокойно об этом говорить,

– призналась Светлана.

"Мама, ваш выход": смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что Александр и Светлана Стрыкали стали победителями второго сезона шоу "Эксы", который транслировался на Новом канале в 2019 году. После завершения проекта их жизнь улучшилась. У пары родилась дочь Ева. Они работали над строительством собственного дома, но полномасштабная война все изменила.

После гибели мужа Светлана продолжает заниматься воспитанием дочери. Она работает моделью и активно ведет свой блог в инстаграме. В шоу блогер рассказала, что живет на два города: Киев и Черкассы, где приобрела квартиры. Мама Александра иногда помогает женщине с внучкой. По словам Светланы, они поддерживают хорошие взаимоотношения.

Заметим, недавно также стало известно, что умер участник "Лиги смеха" Александр Чечун.