Участника известной группы "ДК Энергетик" мобилизовали накануне концерта

Одного из музыкантов известной постпанк группы "ДК Энергетик" мобилизовали в армию. Это произошло накануне концерта музыкантов во Львове.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу бэнда.

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Так, 27 марта на странице "ДК Энергетик" вышел пост о том, что одного из участников группы мобилизовали.

Уважаемые господа, меня мобилизовали, соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить что и как,

– указано в публикации.

Пока не уточняется, о каком именно участнике "ДК Энергетик" идет речь. В то же время предполагаем, что речь может быть о вокалисте группы Якове Мирном.

Редакция Show24 обратилась к представителям группы за более подробной информацией и сейчас ждет ответа.

Музыкант в публикации сообщил, что время от времени будет выходить на связь с поклонниками.

Напомним, в этом году "ДК Энергетик" участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2025. Музыканты выступали с песней "Соль".

Ранее мы писали подробный материал о том, что известно о группе "ДК Энергетик".

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