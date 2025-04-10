"Его не узнать": участник Нацотбора на Евровидение-2025 поступил на военную службу

В сети появилось первое фото солиста постпанк группы "ДК Энергетик" Якова Марного в военной форме после мобилизации в ВСУ.

Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу Армия TV в соцсети X (бывший твитер), которые взяли у артиста интервью.

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Так, на опубликованном снимке Яков предстал в новом образе – без бороды и длинных волос, которые были его визитной карточкой на сцене. Представители Армия TV отметили, что музыканта с новой прической трудно узнать.

Полное интервью с Марным и больше подробностей о его службе пообещали показать в сюжете, который выйдет в ближайшее время.

Напомним, Якова Марного, который участвовал в Национальном отборе на Евровидение-2025, мобилизовали в ряды ВСУ в конце марта.

Настоящее имя исполнителя – Иван Шмагно. Сейчас он проходит боевую подготовку в учебном центре.

По словам жены артиста, его мобилизовали неожиданно – прямо на улице. "В итоге его забрали в поликлинику, закрыли там. Я потом туда пришла, хотя бы чтобы побыть рядом и поддержать. Но я не смогла попасть туда, потому что там все на замках", – рассказывала Анна.

Из-за мобилизации солиста группа "ДК Энергетик" была вынуждена перенести концерт, запланированный на 30 марта во Львове. По информации родных, обучение музыканта должно завершиться в июне.

Заметим, на днях Игорь Ласточкин, который также в ВСУ, впервые за долгое время показался на публике.