Французский писатель Леви резко отреагировал на ракетный обстрел Сум: "Никаких больше дискуссий"

Французский писатель, философ и режиссер Бернар–Анри Леви прокомментировал российский удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум, произошедший 13 апреля, в Вербное воскресенье.

Известно, что в результате обстрела пострадало более 100 человек. На фоне этих новостей, Бернар–Анри Леви также рассказал о своем недавнем визите в Сумы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Бернара–Анри Леви.

Интересно Что украинцы сейчас слушают на YouTube: 5 самых популярных треков

"Буча стала украинской Орадур, а Сумы – украинской Герникой", – написал Анри-Леви, проводя параллели с массовым убийством гражданских во французском поселке Орадур-сюр-Глан нацистами в 1944 году и разрушительной бомбардировкой баскского города Герника в 1937 году во время гражданской войны в Испании.

Для справки! По состоянию на утро 14 апреля количество жертв трагедии в Сумах, к сожалению, возросло: по сообщениям, 34 человека погибли, еще 119 получили ранения.

Писатель категорически высказался относительно дальнейшей международной политики в отношении агрессора.

Никаких больше дискуссий с Россией. Немедленное прекращение всех переговоров. Путин должен быть подвергнут остракизму до тех пор, пока он не возьмет на себя обязательства не атаковать гражданские объекты,

– подчеркнул Анри-Леви.

Режиссер добавил, что посещал Сумы всего неделю назад и тоже стал свидетелем обстрелов города российскими военными.

Когда я был там в воскресенье, 6 апреля, на город упало 95 беспилотников и снарядов. Но никто не мог представить трагедии сегодняшнего дня (13 апреля – 24 Канал), этого ужасного преступления против храброй и героической Украины,

– отметил он, опубликовав фотографии со своего недавнего визита в Украину.

Стоит напомнить, что Бернар Анри-Леви поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. 7 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил философу почетную военную награду"За содействие армии", назвав француза "настоящим другом Украины".